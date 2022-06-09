台灣開關｜觀光局已制定指引 旅客須滿足3大條件 包括打齊3針
撰文：歐陽德浩
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繼泰國、韓國及日本陸續宣布接待外地旅客後，再傳出好消息，港人熱愛的台灣或加入開關的一份子！台灣交通部長王國材日前表示，觀光局已制定「出入境旅客指引」，旅客須提供48小時內的陰性核酸證明、接種3劑疫苗，以及經旅行團的形式入境，惟未有說明計劃何時開關。此外，台灣疫情記者會今日（9日）亦提到，台灣人有望於9月前往外地旅遊。惟本港旅行社仍抱持觀望態度，認為有待更多詳情才可決定辦團。
實施時間視乎疫情狀況
台灣交通部長王國材早前接受當地傳媒訪問時表示，雖然台灣疫情未完結，觀光局已為開關做準備，例如制定「出入境旅客指引」，旅客須提供48小時內的陰性核酸證明、接種3劑疫苗，以及經旅行團的形式入境。他表示經過討論後，短期內將送往疫情指揮中心審核，然而實施時間視乎疫情狀況。
王亦指，疫情前觀光業的產值，有約五成為外地旅客，佔新台幣4,500億元（約1195億港元），目前僅得不足300億元（約79億港元）。他呼籲當地旅遊業界，先透過本地客做準備，發掘更多台灣景點，以便日後接待外地旅客。
台灣人有望9月外遊
與此同時，台灣疫情指揮中心指揮官陳時中，於今日在當地疫情記者會，被問到9月是否有望到外地旅遊。他表示︰「當然應該是有，不過我也不敢講說一定有，照現在情況發展和各國國門開放情況，這可能性當然是有。」
康泰︰須等待更多詳情 目前專注泰國團
康泰旅行社發言人表示，剛得悉有關消息，雖然入境條件與日本相近，但需要更多詳細消息才可辦團。發言人又指，本港的隔離酒店房間短缺，不論台灣或日本團，仍有待觀望再作推出，故目前先聚焦較多人查詢的泰國團。
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