《台灣蘋果日報》聲明有新買家　葉一堅及大部份員工留用

台灣《蘋果新聞網》今日（8日）傍晚發出聲明，指《台灣蘋果日報》已完成交接，新東家主席及執行主席將在稍後公布，大部份員工可轉移到新東家留用，台蘋分公司法人代表葉一堅亦會往新東家擔任榮譽主席。



台灣《蘋果日報》紙本報已於2021年5月18日停刊，《蘋果新聞網》轉型為網媒。（資料圖片）

聲明指《港蘋》資金被凍結 《台蘋》金流斷鏈

《台蘋》在聲明中表示，香港總新東家公司面臨全球新聞史上前所未見的風暴，加上香港《蘋果日報》資金被凍結，以致《台蘋》金流斷鏈，形容這股媒體風暴，不僅驚詫，更是新聞史上絕無僅有。

葉一堅任榮譽主席 未公布新東家

葉一堅亦在聲明中親自交代，稱因台灣大量解僱法要在60天前宣告，所以召開一級主管會議，並宣布大部份員工可轉移到新東家及安然留用，他本人亦會和員工一同留用到新東家，並擔任其榮譽主席，而新東家的主席及執行主席稍後公布。

香港《蘋果日報》已於去年停運。（資料圖片）

報道指香港商人黃浩名下公司提收購

《港蘋》因涉違港區國安法，遭港府凍結其部份資金，《彭博》去年底一度引述消息人士，指《台蘋》會在去年12月耗盡營運資金及宣布停刊，約300名員工會收到遣散費。至今年1月，《台蘋》報道，香港商人黃浩全資擁有的AVENGERS Limited正積極尋求收購。

台灣《蘋果新聞網》今日發聲明指已尋得新東家。（台灣《蘋果新聞網》網站截圖）

聲明全文：



重重磨難、幾經風雨，台灣《蘋果》完成交接，《蘋果新聞網》將以更新穎、更亮眼的形式服務讀者。回首這1年，香港總公司面臨全球新聞史上前所未見的風暴，加上港蘋資金被凍結，以致台蘋金流斷鏈，這股媒體風暴，不僅驚詫，更是新聞史上絕無僅有。



今日，台灣《蘋果》創報精神領袖、也是台灣分公司法人代表的葉一堅先生，親自向大家表示，因為台灣大量解僱法要在六十天前宣告，所以召開一級主管會議。他說：「大部份的同事都可以轉移到新東家及安然留用，我也會和大家一齊留用去新東家，並擔任他們的榮譽主席。」至於新東家的主席及執行主席稍後公布。



回首19年前，2003年5月2日，台灣《蘋果日報》横空出世，以港式訓練的視角與論點，不同以往的編排方式成功聚焦，引領風騷新聞界十數年；隨著網路世代興起，《蘋果新聞網》應運而生，紙本與網路並駕齊驅，創造雙贏局面。



然而這樣的盛況，隨著集團驟變，台灣《蘋果日報》不得已無奈停刊，紙網雙創的輝煌成了時光洪流裡一抹影子，只剩下《蘋果新聞網》憑藉曾創下每日平均2500萬點閱的紀錄，為《蘋果》這塊招牌點燈續命。



在巨大的艱困中，《蘋果》同仁仍忍耐著撐下去。《蘋果新聞網》有高達400萬人的註冊會員數，開啟訂閱先河、在新聞史上留下光榮一頁。《蘋果》注重影音呈現，2008年起即致力動畫與影片製作，口碑無數。而後臉書注重影片投放、直播興起，更證明《蘋果》洞燭機先，走在時代之前。



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