疫情高峰致捐血量急挫七成　無阻「捐血王」助人：好似追女仔咁

「如果你追緊一個女仔，你唔得閒、你唔食飯、你唔瞓覺，你都會走去搵佢，只要你愛上佢就自然會做。」面對第五波疫情嚴峻，香港成分血捐血紀錄保持者李兆楠依然定期捐血，更會於捐血前兩日接受核酸檢測，以確保未受感染，至今捐血次數達700次。他認為捐向助人非常重要：「我幫到一個人，背後就幫埋佢屋企人，佢屋企人之後就幫埋個社會。」

香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣表示，第五波疫情一度影響捐血量，平時一日原本可收到約550包血，但疫情高峰時一度大跌七成至不足200包。不過他亦指，由於新冠病人一般毋須輸血，而且當時預約手術量減少，故用血量亦減少。他又指，確診者在康復14日後，只要沒有病徵又毋須服藥，就可以再捐血。



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年過半百的李兆楠是香港成分血捐血紀錄保持者，捐血次數達700次。所謂成分血，與一般的全血不同，其紅血球等血液成份可透過儀器，安全地輸回捐贈者身上。由於毋須抽取紅血球，故成分血捐血者可更頻密地捐血，最快每隔兩周可捐一次。

疫情未阻捐血 「只要愛上佢就自然會做」

李兆楠已連續捐血37年，問到為何一直堅持捐血，他認為可幫到不少人，每捐一次就幫助三個人，而且「背後就幫埋佢屋企人，佢屋企人之後就幫埋個社會」。在第五疫情嚴峻期間，他仍然每兩周捐血，而且每次都會提早兩日接受核酸檢測。他形容捐血早成習慣，「沖涼都係日日都會沖」，疫情不會影響捐血，並笑言：「如果你追緊一個女仔，你唔得閒、你唔食飯、你唔瞓覺，你都會走去搵佢，只要你愛上佢就自然會做。」

李兆楠的兒子李柏軒，受父親感染下，16歲時首次捐血，近年由於體重合符資格，改為捐成分血，現時已捐了75次。他笑言，年幼時害怕打針，「未打就已經喊」，不過現時已克服，如經過血站便會捐血。他表示第五波疫情期間，同樣有定期捐血，但捐血後會馬上回家。

紀錄保持者持續捐血50年 76歲前繼續捐

香港全血捐血紀錄保持者關錫堯已達70歲，已維持捐血習慣50年，次數達190次。他表示，除非不在香港，否則每次到期都會即時捐血。現時捐血的年齡上限為75歲，他表示踏入76歲之前，都會一直捐血，希望日後可再放寬捐血條件，讓他繼續捐血。

第五波疫情捐血人數減 每日不足200包血

疫情同樣未有打亂關錫堯的捐血習慣，不過他坦言，當時血站人流大減，過往有時需要排隊，但當時只有「小貓三四隻」。香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣表示，第五波疫情之前，血量一直平穩，但在農曆新年後，情況變得嚴峻，原本大約日收550包血，但當時不足200包，情況持續約一周。

香港紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣（鄭子峰攝）

李卓廣續指，隨着復活節假期後，防疫措施放寬，血量回復每日500多包，但如每日達650包最為穩陣理想。他又稱，雖然疫情下血量減少，不過由於新冠病人未必須要輸血，而且預約手術都有減少，所以血液使用量都下降，未影響病人。

香港有以百萬計人曾感染新冠肺炎，李卓廣表示，只要康復14日後，沒有病徵又毋須再服藥，就可以再捐血。對於之前有捐血者確診，他指他們捐血前未受感染，血液經化驗後並無問題，而且病毒不會經血液傳播，相信並無問題。