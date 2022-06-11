首席法官張舉能籲5新資深大狀維護法治　遇影響制度事要挺身發言

司法界一年一度的資深大律師就職典禮，今早(11日)在終審法院舉行，今年有3男2女大律師獲委任「升仙」，終審法院首席法官張舉能一如歷任的首席法官，在典禮上提醒各名新任資深大狀要維護法治和司法獨立，各名資狀在儀式過後均稱，雖然《港區國安法》已訂立近兩年，但他們未覺司法系統有明顯改變，他們亦會堅守崗位，維護香港的法治和人權。



今年獲委任5名資深大律師包括：溫狄芹、馬嘉駿、唐思佩、李頌然及鍾偉滔。

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資深大狀在維護司法獨立擔負重要角色

首席法官張舉能在致辭時透露，今年共有17人申請「升仙」，最後只有這5名大律師獲委任，但已是自2015年以來最多的一次。張重申，資深大律師固然有責任在辦案時秉行公義，以及對培訓後輩有所承擔，作為大律師界的領導者。

張說，資深大律師在維護法治和司法獨立上擔當重要角色，加入這個行列，意味要率領和支持大律師在關乎法治、司法獨立和其他影響香港法律制度的事情挺身發言。

鄭若驊指女資狀比例仍偏低

律政司司長鄭若驊發言時則稱，今年5名新任資狀中，有兩名是女性，然而目前104名資深大狀中，僅12名是女性，只佔全部資狀的約一成一，其中6人更是過去5年獲委任；相較現有1491名大律師當中，女性佔三成一。

剛獲委任的資深大狀溫狄芹在儀式後稱，很高興鄭司長提及女性資狀的比例，又說當然認為女性比例要繼續增加。專攻家事法的她，認為過去兩年本港整體司法情況並無太大改變。

資深女大律師溫狄芹是一名家事法專家。(梁鵬威攝)

李頌然：刑事案關注增 司法系統仍健全

其餘數名新任資狀，均有被問及自《港區國安法》訂立後的轉變，他們均稱，未覺有太大不同。專注刑事法的李頌然認為，香港司法系統穩固，雖然或會隨時代有微調，但整體已做得很好。

他又稱，雖然他專攻刑事法，卻未有機會接觸《國安法》相關案件。他明白近年的社會事件，令公眾對刑事案的關注增加，意見亦較多，但他認為系統運作健全，看不到有很大問題，亦歡迎各方意見。

資深大律師李頌然是今年唯一專攻刑事法的律師。(梁鵬威攝)

唐思佩：不應因不同意結果批評法治改變

至於同樣有處理司法覆核案件的唐思佩及馬嘉駿，也認為改變不大。唐思佩稱，法庭仍是根據法律理據判案，認為公眾不應因為不同意結果，便批評香港的法治改變。她同意張官所言，作為大律師的有責任向市民解釋法律機制。

馬嘉駿：大律師要堅守崗位捍衛人權

同樣有處理司法覆核案豐富經驗的馬嘉駿則指，相信每個人都會想《國安法》訂立下的情況，但作為大律師亦只有堅守崗位，盡力維護法治，及香港居民在《基本法》下的權利，及捍衛人權。他認為司法狀況的轉變並不是很明顯，但也明白每個人或有不同看法。