首席法官張舉能籲5新資深大狀維護法治　遇影響制度事要挺身發言

撰文：朱幼麗
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司法界一年一度的資深大律師就職典禮，今早(11日)在終審法院舉行，今年有3男2女大律師獲委任「升仙」，終審法院首席法官張舉能一如歷任的首席法官，在典禮上提醒各名新任資深大狀要維護法治和司法獨立，各名資狀在儀式過後均稱，雖然《港區國安法》已訂立近兩年，但他們未覺司法系統有明顯改變，他們亦會堅守崗位，維護香港的法治和人權。

今年獲委任5名資深大律師包括：溫狄芹、馬嘉駿、唐思佩、李頌然及鍾偉滔。

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資深大狀在維護司法獨立擔負重要角色

首席法官張舉能在致辭時透露，今年共有17人申請「升仙」，最後只有這5名大律師獲委任，但已是自2015年以來最多的一次。張重申，資深大律師固然有責任在辦案時秉行公義，以及對培訓後輩有所承擔，作為大律師界的領導者。

張說，資深大律師在維護法治和司法獨立上擔當重要角色，加入這個行列，意味要率領和支持大律師在關乎法治、司法獨立和其他影響香港法律制度的事情挺身發言。

鄭若驊指女資狀比例仍偏低

律政司司長鄭若驊發言時則稱，今年5名新任資狀中，有兩名是女性，然而目前104名資深大狀中，僅12名是女性，只佔全部資狀的約一成一，其中6人更是過去5年獲委任；相較現有1491名大律師當中，女性佔三成一。

剛獲委任的資深大狀溫狄芹在儀式後稱，很高興鄭司長提及女性資狀的比例，又說當然認為女性比例要繼續增加。專攻家事法的她，認為過去兩年本港整體司法情況並無太大改變。

資深女大律師溫狄芹是一名家事法專家。(梁鵬威攝)

李頌然：刑事案關注增　司法系統仍健全

其餘數名新任資狀，均有被問及自《港區國安法》訂立後的轉變，他們均稱，未覺有太大不同。專注刑事法的李頌然認為，香港司法系統穩固，雖然或會隨時代有微調，但整體已做得很好。

他又稱，雖然他專攻刑事法，卻未有機會接觸《國安法》相關案件。他明白近年的社會事件，令公眾對刑事案的關注增加，意見亦較多，但他認為系統運作健全，看不到有很大問題，亦歡迎各方意見。

資深大律師李頌然是今年唯一專攻刑事法的律師。(梁鵬威攝)

唐思佩：不應因不同意結果批評法治改變

至於同樣有處理司法覆核案件的唐思佩及馬嘉駿，也認為改變不大。唐思佩稱，法庭仍是根據法律理據判案，認為公眾不應因為不同意結果，便批評香港的法治改變。她同意張官所言，作為大律師的有責任向市民解釋法律機制。

馬嘉駿：大律師要堅守崗位捍衛人權

同樣有處理司法覆核案豐富經驗的馬嘉駿則指，相信每個人都會想《國安法》訂立下的情況，但作為大律師亦只有堅守崗位，盡力維護法治，及香港居民在《基本法》下的權利，及捍衛人權。他認為司法狀況的轉變並不是很明顯，但也明白每個人或有不同看法。

5人獲委任為資深大律師　包括大狀公會秘書馬嘉駿立法會通過在任律政人員可晉升資深大律師鄭若驊倡修例　允律政人員獲委任資深大律師　大律師公會諮詢會員
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