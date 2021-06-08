鄭若驊倡修例　允律政人員獲委任資深大律師　大律師公會諮詢會員

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-06-08 21:47

大律師公會今（8日）向會員發信，內容稱律政司司長鄭若驊有意修改法例，允許律政司工作的律政人員（legal officer），有資格獲委任為資深大律師。公會指，律政司暫未有就建議提供任何文件，僅表明建議只適用於律政司的律政人員，不適用於地政總署、公司註冊處和土地註冊處等人員，並希望能尋求公會支持。

大律師公會表示，有關建議若實施將對行業有潛在的重大影響，故有需要向所有會員作廣泛諮詢。（資料圖片）

根據現行規定，在律政司工作的律政人員，需要持有大律師資格，才能獲委任為資深大律師。公會認為，有關建議非常重要，若實施會對行業有潛在的重大影響，故有需要向所有會員作廣泛諮詢，故邀請會員在下月9日或之前，以電郵或致函的書面方式提供意見。公會強調與律政司司長商討時，有關建議將不會被公開。

資深大律師湯豕驊認為，要委任資深大律師，需要得到法官認可，以及諮詢大律師公會，足以保證資深大律師的質素。（資料圖片）

湯家驊：讓具質素律師有途徑擔任資深大律師

資深大律師、行政會議成員湯家驊表示，英國早已修改了委任資深大律師的程序，讓更多合資格的律師可擔任資深大律師。他認為這是一種較公平的做法，因為可以讓足夠出庭經驗及質素的律師，有途徑擔任資深大律師。

對於人才質素方面，湯家驊說，要成為資深大律師，需要得到法官的認可，以及需要諮詢大律師公會意見，這方面足以保證資深大律師質素。