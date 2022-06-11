蕭澤頤指吸毒現象年輕化　警務處推禁毒領袖計劃校園宣傳禁毒

本港毒品問題有年輕化趨勢，警務處推出「禁毒領袖學院」計劃，挑選100名大學及中學生擔任禁毒領袖，在校內宣傳禁毒訊息。警務處處長蕭澤頤今日（11日）出席計劃啟動禮時表示，近年青少年參與吸毒活動有上升跡象，希望藉年輕一代擔任領袖，以「不老土」的方式向朋輩之間宣傳。

領袖之一、現就讀浸會大學三年級的姚同學稱，以前談到毒品禍害，知識有限，畢業後希望加入警隊毒品調查科。另一位中四生繆同學指，身邊曾有朋友吸食毒品，「見到佢成日都要去廁所」，故希望了解更多毒品禍害。



浸大三年級姚同學︰畢業後打算加入警隊

在小組中擔任領袖、現就讀浸會大學三年級的姚同學指，「以前對毒品害處唔了解，覺得自己唔食就唔關自己事。」她指，以往聽禁毒講座，「好快聽完就唔記得，但計劃可以畀我哋嘗試參加驗毒過程，呢個經驗出面唔會有。」她又表示，畢業後打算加入警隊，尤其對毒品調查科有興趣。

中四繆同學︰朋友乘搭長途車需要不斷去廁所 亦曾失禁

另一位現就讀中四的繆同學表示，他身邊有朋友曾吸食毒品，與該朋友乘搭長途車期間，發現對方需要不斷去廁所，亦曾失禁，深感毒品帶來的禍害，希望透過今次計劃宣揚禁毒資訊，鼓勵青少年遠離毒品。

警方毒品調查科情報組警司李蔚詩表示，計劃挑選了20名大學生及80位中學生，期望在一年後培養出100名禁毒領袖，於所屬中學內宣揚禁毒信息。明日起會開始一連串禁毒工作坊及訓練營。警務處會給予每組學員3000元，以實報實銷形式用於20間參與計劃中學宣傳禁毒。年尾將於西九文化區及PMQ展示學員製作的禁毒展覽及提交報告。