封區｜何文田邨景文樓解封 揪15宗陽性個案 受檢居民中招率0.8%
撰文：勞敏儀
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本港疫情反彈，連續兩日錄得逾800宗確診個案。政府今早（13日）解封九龍城何文田邨景文樓，圍封期間有1,830人接受檢測，當中發現15宗陽性檢測個案，中招率約0.8%。
圍封期間82戶沒有應門
政府昨日下午5時起圍封九龍城何文田邨景文樓，至今早約7時35分完成強制檢測行動。其間1,830名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現15宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪717戶，當中82戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。
政府重申會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。
▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼
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