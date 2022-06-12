增814宗確診連續兩日破800　名校蔡繼有小學4E班爆疫須停課

疫情持續，本港今日（12日）新呈報814宗確診，連續第二日破800宗，輸入個案亦創近期新高有106宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，確診個案並非「聚集爆發」，而是全港各區都有個案，估計與日常社交活動增多有關。

她又公布，今日有兩間學校呈報陽性個案，培道小學2C班有6學生受感染，保良局蔡繼有小學4E有4學生染疫，已建議兩間學校停課一周。



培道小學2C班有學生感染，須停課一周。（互聯網）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新呈報814宗確診，當中酸陽性364宗，快測陽性450宗，第五波累計1,206,544宗。張竹君認為，確診可能會繼續上升，但確診個案不是局部聚集出現爆發，而是全港性，污水監測病毒量亦有上升、港大即時有效繁殖率都有上升。她又說，專家早前估計第五波疫情高峰時，全港受感染個案或高達400萬至500萬，但亦代表仍有200萬至300萬人之前未感染，由於現時持續有越來越多社交活動，不少市民都有感染風險。

保良局蔡繼有小學。（互聯網）

106宗輸入個案創近期新高

新呈報輸入個案有106宗，64宗在機場臨時樣本收集中心採樣，34宗在檢疫中心或隔離中心，8宗屬於第7日個案，當中7宗CT值較高是復陽個案，1宗CT值較低可能屬本地個案。張竹君指，雖然輸入個案有逾百宗，但其中60多宗即日在機場找出，分散不同航班，與現時有較多航班來港有關。

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16宗BA.2.12.1新增個案部份無源頭

張竹君指，今日有兩間學校呈報個案，位於馬頭涌的培道小學2C班過去2、3日共有6名學生感染，全班29名學生，已建議停課一周；至於有多位城中名人子女就讀的保良局蔡繼有小學，4E班亦有4學生感染，該班有28名學生，已建議停面授一周。

香港培道小學。（學校網頁舊圖片）

本港亦再新增16宗BA.2.12.1個案，其中一宗本身是家居檢疫、家人是感染個案；另有5宗在太古城高山台廬山閣，一個單位有3宗，一個單位有2宗；其他無源頭個案在灣仔城市大廈、香港愉安苑彩安閣、何文田柏景灣6座、港灣豪庭5座、通菜街昌好大廈、旺角富華大廈、元朗流浮山深灣畔1座及馬鞍山錦安苑銀安閣各有一宗，屯門帝濤灣2座兩宗個案。