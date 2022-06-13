內科引入高流量鼻導管氧氣治療　第五波疫情助減長者轉入ICU

香港第五波疫情期間，各醫院堆滿呼吸困難或肺衰竭的重症患者，多數為長者，導致深切治療部（ICU）負荷增加。為減輕重症病人，內科引入高流量鼻導管，為急性呼吸衰竭病人提供100%純氧氣，助患者轉入ICU前穩定呼吸，以避免插喉、繼續使用輔助呼吸機或病情惡化。



東區醫院深切治療部顧問醫生殷榮華，曾在3月中被調配到伊利沙伯醫院內科幫忙，當時醫管局安排200部高流量鼻導管氧氣機於內科，大大減低病人因病情轉差而要轉入ICU的情況。



東區醫院深切治療部顧問醫生殷榮華（左）表示內科引入高流量鼻導管氧氣機，可助患者轉入ICU前已穩定病情。（梁思行攝）

高流量鼻導管氧氣治療與傳統氧氣治療不同，在於傳統氧氣會與室內空氣混和，病人吸入的氧氣不穩；面對肺部急性衰竭、呼吸困難的病人，高流量鼻導管可提供100%氧氣量，減少病人用力呼吸、換氣次數增加的情況。

東區醫院深切治療部顧問醫生殷榮華解釋，病人很多時候患呼吸系統相關的疾病，由於肺部異常、身體缺氧，繼而影響其他器官運作。

他指「一般病人用傳統氧氣輕輕幫助佢呼吸，每分鐘吸入20至30升氧氣已經足夠」，但病人肺部功能轉差、需要加大氧氣提供量至40至50升，他則不建議，「如果加大氧氣量，傳統氧氣機噴出嘅氣其實會吹到個病人鼻腔好乾、啲氧氣好凍，『啲空氣好似搭飛機感』；但高流量鼻導管氣治療所提供的氧氣比傳統氧氣比較暖、濕潤，病人吸入嗰陣都比較舒服。」病人吸入足夠的氧氣，病情亦相對較穩定，殷榮華表示，大部份人4至5天已有好轉。