​廉署6.16起進行周年民意調查　上門訪問1700人　收集反貪意見

​廉政公署今日（13日）表示，將於周四（16日）開始進行周年民意調查，研究機構將以隨機抽樣的方式，選出約1,700名居港人士上門訪問，以收集市民對貪污及反貪工作意見，協助當局制訂及𨤸訂公署在執法、防貪和公眾教育方面的策略。



廉政公署將於周四（16日）開始進行周年民意調查。（資料圖片）

廉署表示，有關周年民意調查已進行接近30年，將由其委託的獨立及專業研究機構，透過科學化的隨機抽樣方式，選出約1,700名年齡介乎15至74歲的居港人士接受訪問。獲選的住戶將會收到由廉署發出的通知函件。

研究機構的訪問員會在民意調查期間，上午10時至晚上9時45分到訪住戶，進行10至15分鐘的簡單面對面訪問。獲選住戶亦歡迎致電研究機構或廉署，安排合適的訪問時間。所有訪問員均持有由廉署發出的委任信及研究機構的工作證，而民意調查收集的全部資料只用作綜合分析，已填寫的問卷會在民意調查完成後銷毁。

廉署又指，在疫情影響下，所有訪問員均須符合「疫苗通行證」接種要求，並採取相關防疫措施，包括每天出勤前快速檢測及量度體溫，訪問期間全程佩戴口罩，並在每次訪問前後消毒雙手。廉署和研究機構會適時檢討各項防疫措施及安排。