廉署起訴囍設計前經理　涉騙僱主簽40張共460萬元支票存個人戶口

廉政公署昨日（8日）落案起訴囍設計有限公司一名前經理，控告她欺詐及盜竊該公司多筆款項合共逾460萬元。被告已獲廉署准予保釋，以待明日(6月10日)在東區裁判法院應訊，及稍後將案件轉介區域法院。



廉政公署昨日（8日）落案起訴囍設計有限公司一名前經理，控告她欺詐及盜竊該公司多筆款項合共逾460萬元。（資料圖片）

被告麥敏儀（43歲）為囍設計的前行政及會計經理，被控共19項罪名，即九項欺詐罪及10項盜竊罪，分別違反《盜竊罪條例》第16A條及第9條。案發時，被告負責囍設計日常會計工作，包括預備支票供其僱主（即囍設計的營運者）簽署，以安排付款給公司的供應商及承辦商。

疑訛稱用作支付供應商及承辦商開支

有關的欺詐控罪指，被告涉嫌於2017年4月至2019年8月期間，先後九次虛假地向其僱主表示其所準備的支票，是用作支付一間傢俬供應商，及兩間裝修工程承辦商的訂單款項，並意圖詐騙而誘使其上司簽署了30張支票。

廉署調查發現，該30張支票涉款共逾280萬元，存入被告的銀行戶口，或用以支付被告的兩間公司的裝修及購置傢俬費用。

有關的盜竊控罪指，被告涉嫌於2018年1月至2019年3月期間，從囍設計偷竊10筆款項共約180萬元。

廉署調查發現，上述款項被指透過10張支票存入被告的銀行戶口，每張支票涉款約76,000元至210,000元不等。被告僱主是該公司銀行戶口的唯一簽署人，但該10張支票並非由他簽發。