東海堂遭破壞需逾4萬元維修　17歲少年曾破壞儲物架　認刑毀候判

將軍澳廣場東海堂於2020年遭多人大肆破壞，包括收銀機、餐枱及地板等被毀，並需花逾4萬元維修。其中一名被拍到當日在店內破壞儲物架的男子，今(13日)在西九龍法院承認刑事毀壞罪。由於同案有另兩男子否認控罪，區域法院暫委法官許肇強把其判刑押後至案結審結為止。



兩男不認罪受審

認罪的被告17歲，他承認於2020年8月7日，在將軍澳廣場一樓78號舖東海堂，以火損壞屬於美心食品有限公司約1米x1米的地板及一張檯，及損壞兩部收銀機的屏幕、一部八達通閱卡器、一部電子條碼掃描器、一道木門及一個櫥窗膠櫃，意圖損壞該等財產或罔顧該等財產是否會被損壞。他原亦被控縱火罪，但獲准在法庭存檔。同案另一名17歲青年及劉俊曦(19歲)則否認刑毀及縱火罪受審。

美心旗下店舖成被針對目標

案情指，自2019年反修例運動起，「美心」及旗下經營的店舖是示威者針對的目標。案發當日，位於將軍澳廣場東海堂餅店的經理回到店舖時，發現店舖內的櫃死東歪西倒，店舖的圍欄及吸風機被推倒在地，地上留不少碎石頭。

餐枱被燻黑收銀機被毀

他進一步檢查，發現地板上約1x1m的範圍及一張餐枱被燻黑、兩部收銀機的屏幕爆裂、一部連接收銀機的「八達通閱卡器」及「電子條碼掃描器」被破壞致不能運作、一道收銀處的木門被損毀致不能正常開關、一個櫥窗膠櫃被破壞致有 20x20 cm 的裂痕，整個店舖的清潔費及維修費合共40,140元。

另據相關閉路電視片段，被告與另外4人當日身穿黑色衣物，蒙面、戴帽或穿著連帽的外套闖入店內。認罪的被告被拍到在店舖內破壞一個儲物架 。

案件編號：DCCC 372/2021、373、374/ 2021