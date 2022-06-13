麗豪航天城檢疫酒店爆變種病毒新分支　染疫清潔工曾去東涌牛気

疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日（13日）表示，新增6宗BA.4或BA.5的變種病新分支個案，當中兩宗為本地感染，與檢疫酒店麗豪航天城有關，其中一人為酒店清潔工家人，另一位是清潔工，防護中心又另外收到一名清潔工確診，但未進行基因分析。他指酒店最早確診是一名房務員，但與清潔工沒有接觸，正了解各人感染原因是否有關連。



麗豪航天城酒店轉作社區隔離設施。（酒店網頁截圖）

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，變種病毒新分支BA.4或BA.5再錄得6宗新個案，當中有4宗屬輸入個案，餘下2宗相信是本地感染個案，其中一人是檢疫酒店麗豪航天城房務員的家人，該名房務員6月7日確診，家人6月8日送往隔離中心後確診，其另一位家人快測陽性。

染疫清潔工已打三針、有穿全套保護衣

另一名同在麗豪航天城工作的42歲女清潔工，家住屯門良景邨二座良傑樓，家人陰性，其CT值21，她在6月6日及9日檢測陰性，6月10日輕微喉嚨痛，已接種三針，工作主要在房間清潔，時有穿上全套保護衣，她傳染期6月8日去過過東涌牛気。

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女清潔工曾接觸率先病發同事 周日即現病徵

歐家榮又指，新收到一檢核酸檢測個案，同涉麗豪航天城，但未經過基因分析，是一名39歲女清潔工，已接種三針，家住元朗群潤花園16座，在6月12日出現病徵，她6月11日最後上班，當日樣本核酸呈陽陽，CT值35，其6月6日、8日及10日檢測呈陰，曾與上述清潔工有接觸。

全幢酒店同時段已有10多名檢疫旅客中招

歐家榮續指，麗豪航天城首宗個案是於6月7日為一名房務員，主要工作是送遞物品給檢疫旅客，期間有穿全套保護裝備，相信是接觸確診受檢人士時確診，檢疫酒店同時段已有10名不同樓層住客確診，全屬輸入個案，正進行全基因分析及排序，了解與哪一位病人有關。

他又表示，已於6月8日要求檢疫酒店為80名住客做核酸檢測，全部結果呈陰性，包括其中一名確診清潔工，由於她主要做清潔，沒有接觸首位確診員工，正了解其感染途徑，感染控制處、機電署及屋宇署上周曾到場視察，可能有機會某些房間的空氣平衝上要改善，今要求所有員工再做核酸檢測。

中九龍幹線地盤有3宗BA.2.12.1

歐家榮提到，全基因分析方面，BA.2.12.1疑懷個案有21宗，當中兩宗屬輸入確實，懷疑本地感染有19宗，當中四宗與之前的個案有關，分別是太古城盧山閣及兩宗在將軍澳和明苑和暉閣，其餘屬不明源頭，而中九龍幹線地盤，因有確診個案而做檢測，暫時出現3宗個案，居住荃灣荃景園荃景花園、西貢孟公屋及利安大廈，他們是互相認識，據知有5至6人共用更衣室和用膳地方，建議同組員工做檢測，不認為出現大爆發。

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