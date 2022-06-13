疫情｜數十人急搵工墮高薪招職騙局　遭騙徒盜身份借貸429萬

民主黨接獲多宗「盗用身分借貸」求助，騙徒利用市民在第五波疫情下求職心切心態，訛稱有工作及可觀收入騙取身份證明，之後冒事主向銀行借貸，當事主被追收還款始知受騙，涉款共429萬元。



民主黨接獲多宗「盗用身分借貸」求助，損失總金額超過 429 萬，（孔繁栩攝）

騙徒社交媒體聯絡事主 訛稱有可觀收入

民主黨指出，去年 12 月接獲「盗用身份借貸」求助，至今年4月再多 15 宗求助，損失總金額超過 429 萬元，當中涉及不同金融機構包括花旗銀行、Welend 等。

民主黨分析，詐騙集團早於2021年7 月開始犯案，至第5五波疫情去年12月至今年3月更是犯案高峰期，相信是第五波疫情下市民求職心切，騙徒於社交媒體聯絡事主，並訛稱有工作機會或可觀收入，要求事主提交個人資料和文件。

騙徒向事主訛稱「工作要求」把款項轉至指定戶口

騙徒之後冒事主何身份，向多間金融機構申請借貸，當中把握特定機構身份認證及審批程序漏洞，令貸款批出 ，而事主對整個過程全不知情，騙徒同時向事主訛稱「工作要求」，令事主把有關款項轉走至指定戶口 ，以獲取佣金或報酬。當事主被金融機追收還款或被警方通知時，才發現受騙，全部事主已報警求助。

花旗銀行回覆民主黨表示，基於保密理由不作評論，已聯絡個別客戶並按既定程序跟進及處理，重申一向嚴格按照既定程序處理及審批客戶私人貨款申請。（資料圖片）

Welend ：會應調查結果考盧豁免還款

Welend 回覆民主黨表示，對受影餐市民深表同情，較早前已經對受影響客戶暫停還款程序，直至警方完成調查，如果警方最後證實相關貸款與客戶無關，Welend 將會應調查結果考盧豁免還款。

花旗銀行回覆民主黨表示，基於保密理由不作評論，銀行已聯絡個別客戶並按既定程序跟進及處理，重申一向嚴格按照既定程序處理及審批客戶私人貨款申請，包括校對遞交資料及文件，「客戶收到所申請之相關貸款後，需要根據條款償還，銀行一般會依照内部既定程序處理欠款 ，如有特殊情況 ，會按個別情況處理。」