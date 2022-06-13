疫情｜增4校爆疫涉兩間幼稚園　港島中學6教師染疫　上周曾開會

疫情持續，衞生防護中心今日（13日）公布，單日再增737宗確診，較早兩日輕微回落，惟學校感染個案未止，再有四間學校出現群組感染，包括北區的曾梅千禧學校、德寶中英文幼稚園（黃埔花園）、屯門的建生浸信會白普理幼兒園，以及International College Hong Kong (New Territories)，涉及的班級需即時停課一周。



另外，英基學校協會旗下的港島中學今早呈報有6名教師對病毒呈陽性，他們上周曾出席會議，合共有15名教師在席，未「中招」的9名教師被列為密切接觸者，須接受家居檢疫。



學校共有275宗呈報 涉及216名學生

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生表示，今日新增737宗確診個案，包括305宗核酸陽性，和432宗昨日已核實的快速測試陽性個案。

另外，再有275間學校個案呈報，當中有220宗是今早向中心呈報，餘下55宗則是周末呈報的個案。275宗個案牽涉193間學校，涉及216名學生和59名職員，當中有五間學校有新增集體或群組感染，涉事班別本周需要停課，包括：

1. 北區的曾梅千禧學校：2E班累計有4宗個案

2. 德寶中英文幼稚園（黃埔花園）：UKB上午班有3名學生對病毒呈陽性

3. 屯門的建生浸信會白普理幼兒園：K2班分別兩名學生和兩名教師染疫

4. International College Hong Kong (New Territories)，9.3班有3學生陽性



另外，香港英基學校協會旗下的港島中學（Island School）今早呈報有六名教師「中招」，他們上周曾出席一個會議，會上有15名教師，其餘的9名教師已被列為密切接觸者，需要接受家居檢疫。

至於早前公布爆疫的學生，感染群組繼續擴大，包括：

1. 保良局林文燦英文小學：已停課的4B和6A班各增一名學生染疫

2. 荃灣心怡天地幼稚園：上午班的「PN Jungle」再有兩名學生「中招」，本周停課

3. 香港培道小學：早前爆疫的2C班，今日再增兩人確診



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香港仔扶康會悅群之家殘疾人士院舍5人確診

除學校外，今日亦有院舍爆疫，涉及位於香港仔漁光道的扶康會悅群之家殘疾人士院舍，五人昨日（12日）社署安排的核酸檢測被驗出對病毒呈陽性，其中三個個案同住一間房。五人均曾在社區活動，包括在外上班，防護中心相信源頭是在社區感染後帶回院舍，引致小規模爆發。涉事院舍共有41名院友，餘下的36人已獲安排到亞博接受檢疫。

至於輸入個案方面，共有104宗中招，當中有54名病人在抵港後在機場檢測陽性，病人先後在前日（11日）和昨日（12日）抵港，另有41宗是在檢疫酒店隔離期間發現。

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3人完成七天檢疫後復陽

餘下的9宗則是完成檢疫後才對病毒呈陽性，包括有3人甫完成七天檢疫，甫「放疫監」欲返回內地前再做檢測時對病毒呈陽性，惟他們的CT值高，即病毒量低，其後再次檢測便呈陰性，故相信是復陽個案。

其餘的輸入個案中，有一宗為抵港後第9日、兩宗為抵港後第10日和3宗後抵港後第12日才發現染疫，其中四人CT值少於30，有待基因分析結果才能判斷是復陽或是本地感染個案。