技術員快測陽性後到處播毒　FB帖明言去食藍店　還押候判

影印機技術員在進行新冠病毒快速測試，並知悉其結果呈陽性後，疑不斷到處「播毒」，之後續不斷乘坐公共交通工具，又光顧元氣壽司及翠華餐廳等食肆，更在其Facebook發文稱：要去「食藍店」，又寫道：「元氣夠藍夠愛國，逐隻碟瀨乾淨先夠愛國」。警方查閱其八達通及安心出行紀錄後，發現他連續5天曾多次外出。技術員今(14日)承認11項使其他人蒙受感染的危險罪，裁判官先為被告索背景報告，案件押後至7月5日判刑，被告要繼續還押。

曾到訪黃大仙大帶多間食肆

被告林顯揚（28歲）被控於本年2月25日至3月1日期間，自知屬傳染病接觸者或受指明傳染病感染的人，即新型冠狀病毒，仍到新蒲崗「叉燒丼家」、黃大仙新光中心「富臨皇宮」、黃大仙中心「翠華餐廳」、鑽石山荷里活廣場「元氣壽司」、新蒲崗大有街「新蒲崗冰室」 ，並乘搭九巴21號、91M、29M、小巴83A、及港鐵由彩虹至黃大仙的列車。

FB帖文去食藍店至有檢測結果為止

案情指，被告在2022年3月8日被捕，警方在他身上搜出手機、信用卡等，調查後發現被告在Facebook上發出多個帖文，被告早在2月24日已發帖文聲稱感冒了，又附上快測陽性結果的照片，並寫：「垃圾政府，檢測成個星期都黎都仲唔比個結果我」，他又指若仍未有檢測結果，將會：「日日出去食藍店食到你比我為止」。

翌日發帖文透露到訪新蒲崗食肆

被告在2月25日發文稱：「新蒲崗叉燒丼家！呢間餐廳真係冇得頂，口罩周圍擺，坐埋深喉都冇人理果然係顧客為先，而家要做守法市民去交樽了，聽日可能去美心」，並附上一張照片顯示深喉樣本收集包。他在2月28日亦發文稱「元氣夠藍夠愛國，逐隻碟瀨乾淨先夠愛國」。

警方在被告林顯揚的八達通及安心出行紀錄，揭發他呈陽性檢測後5天的行踪。(資料圖片)

犯案5天期間到訪多處

警方調查其「安心出行」及八達通紀錄，發現他在案發期內，曾到過多間食肆，及使用過不同的交通工具，根據其控罪書他該5天的行程包括：

2月25日，被告曾到訪新蒲崗景福街的叉燒丼家，並曾乘坐九巴21號路線

2月26日，被告曾到訪黃大仙新光中心的富臨皇宮。

2月27日，被告曾乘坐小巴83A路線，及黃大仙中心的翠華餐廳，並乘坐港鐵從彩虹站至黃大仙站。

2月28日，被告曾到訪鑽石山荷里活廣場的元氣壽司店，並乘坐九巴91M號路線。

3月1日，被告曾乘坐九巴29M路線，及到新蒲崗大有街的新蒲崗冰室，及再次乘搭九巴91M路線。

警誡下稱2月26日快測已呈陰性

被告在警誡下稱，他在2月23日至25日快測結果均是陽性，但2月26日後快速測試結果呈陰性，而按照防疫政策，被告應理在3月1日及2日獲陰性檢測結果才可外出，但他當時認為他不受法例規限，承認守法意識薄弱，並感到抱歉。被告又澄清他聲稱在餐廳內取深喉樣本只是謊言。

案件編號：KCCC620/2022