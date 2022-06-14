近兩周38間學校爆上呼吸道感染　涉及254人　過半個案為幼稚園

衞生署衞生防護中心今日（14日）表示，最近錄得的學校爆發上呼吸道感染個案增加，最近兩周錄得38宗院舍／學校爆發個案，涉及254人。中心指，上呼吸道感染與其他呼吸系統感染，包括流感和新冠肺炎的病徵或會相似，學童和職員如出現發燒或呼吸道病徵，不論快速抗原測試的結果為何，都不應回校，並應立即佩戴口罩和盡早求醫。



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四成爆疫為小學 新冠陰性有病徵勿返學

中心指，5月17日至30日期間，只錄得一宗爆發個案，涉及九人；但最近兩周，即5月31日至6月13日，共錄得38宗爆發個案，涉及254人，當中大部份在幼稚園或幼兒中心（56%），其次為小學（39%）。

中心續指，學校是群體聚集的地方，傳染病較易透過日常接觸傳播，有見及此，今日向學校發信，呼籲他們提高警覺及採取相應措施。另外，呼吸道感染與其他呼吸系統感染，包括流感和新冠肺炎的病徵或會相似，如學童和職員出現發燒或呼吸道病徵，都不應回校，並應立即佩戴口罩和盡早求醫。

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中心又提醒，市民應注意良好個人和環境衞生，包括避免觸摸眼睛、口和鼻、雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手。另外，若發現有呼吸道感染病徵，尤其是小童、長者及長期病患者，應立即佩戴口罩，並盡早求醫。