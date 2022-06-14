共用廁所不可再居家隔離　陳肇始：暫不會全面要求學校停課堂

自第5波開始，政府採取分層分流的隔離措施，以處理陽性個案，情況許可下容許患者及緊密接觸者在家中隔離。食物及衞生局局長陳肇始指出，為防範變種風險，政府若發現確診人士同密切接種者要共用睡房、洗手間等，就會安排他們在指定地點隔離，並會嚴格執行。



陳肇始又提到，按目前疫情政府不會全面要求學校停課堂，接獲呈報後會在校內進行流行病調查同追縱蹤，有需要時要求個別班別停止面授與教學活動。



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會嚴格執行隔離政策 會視乎情況重啓隔離設施

陳肇始在疫情記者會中提到，自第5波以來採取分層分流的措施處理陽性個案，決定確診者及緊密接觸者在家居或隔離設施進行檢疫，但為防範變種病毒在社區傳播，政府若發現確診人士同密切接觸者要共用睡房、洗手間等，就會安排他們在指定地點隔離，因近期變種病毒個案有出現垂直、打橫甚至散發的傳播，表示會嚴格執行隔離政策，以保障患者與家人健康，亦會視乎情況重啓隔離設施。

衞生署署長林文健醫生表示，為進一步降低社區傳播，即使無明顯病徵，家居環境合適，風險亦相對低，但如要與家人共用設施，都須視乎情況到隔離設施接受隔離，以穩妥社區傳播風險。

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未發現學校有大型傳播

學校方面，陳肇始指自5月中至今發現有10多間學校有爆發跡象，個別班別暫停面授，亦有學校自願停3日，並於全面消毒後重開，未發現有大型傳播，而大部份受感染學生、教職員都係無症狀，故按目前疫情政府不會全面要求停課堂，會接獲呈報後在校內做流行病調查同追縱蹤，要求個別班別停面授與教學活動。

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