11人於蟹仙海鮮蒸氣碢用膳後疑食物中毒　曾進食大黃奄蟹或珍珠蠔

衞生署衞生防護中心今日（13日）表示，正調查一宗懷疑食物中毒個案，11人於九龍城龍崗道蟹仙海鮮蒸氣碢進食大黃奄蟹或珍珠蠔，之後在約4至42小時後出現現腹痛、發燒、噁心、嘔吐及腹瀉等病徵，其中六名受影響人士已求醫，無需入院，全部病人情況穩定。



11人於九龍城龍崗道蟹仙海鮮蒸氣碢進食大黃奄蟹及珍珠蠔後懷疑食物中毒。（Facebook圖片）

衞生防護中心指，個案涉及五男六女，年齡介乎14至70歲。他們在6月3日於九龍城蟹仙海鮮蒸氣碢用膳，進食大黃奄蟹或珍珠蠔後，約四至四十二小時後出現腹痛、發燒、噁心、嘔吐及腹瀉病徵。其中六名受影響人士已求醫，無需入院，全部病人情況穩定。

珍珠蠔（非涉事珍珠蠔）（資料圖片／曾兆璋攝）

中心呼籲市民應保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。在外進食時，應避免進食生的海產，小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔。在進食火鍋或燒烤時，應確保食物已徹底煮熟才進食；在烹煮過程中，亦要小心處理並徹底分開生和熟的食物，並使用兩套筷子分開處理生及熟的食物。

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