11人於蟹仙海鮮蒸氣碢用膳後疑食物中毒 曾進食大黃奄蟹或珍珠蠔
撰文：馬煒傑
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衞生署衞生防護中心今日（13日）表示，正調查一宗懷疑食物中毒個案，11人於九龍城龍崗道蟹仙海鮮蒸氣碢進食大黃奄蟹或珍珠蠔，之後在約4至42小時後出現現腹痛、發燒、噁心、嘔吐及腹瀉等病徵，其中六名受影響人士已求醫，無需入院，全部病人情況穩定。
衞生防護中心指，個案涉及五男六女，年齡介乎14至70歲。他們在6月3日於九龍城蟹仙海鮮蒸氣碢用膳，進食大黃奄蟹或珍珠蠔後，約四至四十二小時後出現腹痛、發燒、噁心、嘔吐及腹瀉病徵。其中六名受影響人士已求醫，無需入院，全部病人情況穩定。
中心呼籲市民應保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。在外進食時，應避免進食生的海產，小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔。在進食火鍋或燒烤時，應確保食物已徹底煮熟才進食；在烹煮過程中，亦要小心處理並徹底分開生和熟的食物，並使用兩套筷子分開處理生及熟的食物。
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