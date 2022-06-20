高層大廈升降機易擠塞影響服務　工程師諗計疏導人潮提升效率

升降機的出現便利了都市人生活，是日常不可缺少的好幫手，但對於經常有緊急運送需要的醫院設施來說，升降機不但是接載市民出入的工具，亦是救治病人及派送緊急醫療物資等的重要一環，其效率和穩定性對醫院十分重要。數十年前有大型醫院曾面對升降機操作效率較低、卻又無法有足夠院內空間加裝升降機的難題，最終以當年頗創新的分層設計方法解決，大大提升升降機效能，亦令醫院整體運作更順暢和有效率。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



一般醫院內的升降機主要按功能分成三大類別，先是提供最基本的運作，即接載大部分一般患者、醫院探訪者或其他醫務相關的工作人員等，另外一種則特別為運送病人而設，一般面積較闊大，要可容納病床等，至於另一種則提供後勤物流服務，如運送衣物、垃圾，甚至工程或者建築保養維修物料及工具等。

由於醫院升降機不時要運送危急病患者進行救治或接受手術等，因此升降機講求安全和穩定之餘，亦需盡量提升其運載效能，不但要計算由地面到各個樓層行程的效率，連不同樓層之間所需互訪的轉換速度及頻率亦需顧及；而醫院空間有限，如何盡用空間設置合適數量的升降機，達至最佳效能又不會佔用了其他醫院設施的位置，考起不少工程建築業界。

過去本港多沿用歐洲等國外評估升降機效率的算式，去估算不同醫院設施的升降機需求和使用量等。兩個主要參數是電梯的處理能力，即是早上「高鋒期」時電梯在五分鐘內可以運送到高層的人數，及期間電梯從主入口的平均出發時間的間距值。但隨著本港越來越多醫院向高空發展，較少出現摩天大廈醫院的外國國家，其計算升降機使用量機率數據的方法逐漸不適用於本港，當局為做好醫院所需升降機需求估算，亦做了不少數學模擬研究工作。

筆者記得約30年前，港島區一間大型醫院建成了樓高20多層的醫院大廈，其後發現其升降機經常「擠塞」，患者或探訪者均需花較長時間等候升降機，情況並不理想。當時筆者獲委派處理這醫院升降機經常「排長龍」問題，經過數月的仔細觀察及統計，筆者建議將原本全組直達不同樓層的升降機分成高層和低層兩組，市民可在地面乘搭不同組別升降機，分別到達高層或低層各處。此舉在當年並不常見，亦會影響部分使用者，如若要由高層轉乘到低層，使用者需到地下大堂「轉𨋢」。不過，措施成功疏導人潮，減少輪候時間，整體提升了醫院服務的效率。

另外，早年有酒家內的升降機發生墜𨋢意外，令社會再次關注升降機安全問題，當局亦制定了多項改善工程措施以保障升降機使用者安全，並著力處理「三無」大廈內的升降機安全存在已久的問題。

本港醫院亦嚴格執行相關新措施，但醫院24小時運作，騰出時間為升降機進行維修保養已非易事，更談何能找更長停機時段作改善工程，故要迎難地調節一些電梯服務時間，做好人流控制，並避免在繁忙時間進行升降機維修工程。當局終持續地在各醫院升降機進行多項改善措施去滿足各安全要求，而新落成醫院亦預留了多一點升降機載量，以便維修時可減少工程對整體醫院服務的影響。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

