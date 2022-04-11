更換LED照明燈具助醫院節能　意想不到難題考起工程師

撰文：01醫務所
出版：更新：

氣候變化導致自然災害頻生，對全球人類生活造成影響，各國政府已積極推行政策減排，本港政府亦著力訂下減排目標，期望有助共同減緩極端氣候產生的影響。在城市各類建築物中，醫院屬用電量較高的一類，除了冷氣的使用，電燈的用電量亦不可小覷，單是一間中型規模的醫院，已有多達逾萬套的電燈。
為節省能源，本港醫院在早在十多年前開始已陸續將傳統熒光光管電燈換作LED （發光二極管）光管，LED是固態的半導體器件，以高能效將電能轉化為可見光線。但原來要更換所有電燈並不容易，要配合醫院運作，更有不少意想不到的難題需要克服。
撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑

為應對氣候變化的《巴黎協定》於2016年11月生效，作為一個先進的國際城市，本港政府配合協定，早年已提出將在2030年將碳強度由2005年的水平降低65%至70%，更在2021年發布了《香港氣候行動藍圖2050》，訂下四大減碳策略，涵蓋「淨零發電」、「節能綠建」、「綠色運輸」及「全民減廢」，進一步力爭在2035年前將碳排放量從2005年的水平減半。

在減少建築物的整體用電量方面，目標是在2050年或之前，商業樓宇用電量較2015年減少三至四成，以及住宅樓宇用電量減少兩至三成；並在2035年或之前能達到以上目標的一半。為加強本港企業對社會環境的責任，當局數年前便要求所有上市公司需遵守《環境、社會及管治(ESG)報告指引》進行報告，推動企業以實際可見行動應對環境議題；至2019年上市公司更要具高透明度，披露更多關鍵環境指標績效。

公營機構方面，需長年24小時運作的醫院設施自然成為其中一個重點減排建築類別，除了最耗電的冷氣設備，升降機、醫療設備及電燈等的用電量亦不少，而單是照明電燈，可佔約整體用電量的一成多，但在醫院推動節能減排並不容易。

筆者數十年來均有份參與醫院工程系統建設及保養工作，早於十多年前，醫院已率先在節省電燈用電量下功夫。當年LED電燈尚未普及，醫院已著手將老舊的熒光光管或鎢絲電燈換成LED燈，並開始在新建醫院大量使用LED光管取代傳統照明燈具。

不過，一間醫院的電燈或光管數目動輒過萬組，醫院全年24小時運作，若要更換需抓緊時機，例如需趁某些設施進行維修或年檢時，一併更換電燈膽，亦要避免在醫院使用量進入高峰期時更換，例如流感高峰期等；即使要更換，亦需分階段進行，例如急症室長年擠滿病人，只能逐步圍封更換。

筆者記得當年更換燈膽時亦曾出現意料之外的情況。如某醫院房間更換了LED燈泡後，其閱讀病人資料的條碼掃瞄系統突然失靈，當時還以為機件故障，但進行維修檢查後，情況仍然持續，而條碼閱讀器在該房間以外仍運作正常，令人不明所以。

最後工程人員發現，該房間剛更換了LED燈泡，經調查後發現原來燈光會影響掃瞄器運作，所裝的LED燈設計運作上的交電流頻率會令掃瞄器無法正常讀取條碼，在更換不同設計的燈泡後便回復正常。想不到更換燈膽亦有此學問，工程人員亦因此上了寶貴又有趣一課，以後避免在一些特定地方使用某種電燈設計。

此外，成本亦是當時的難題之一，由於昔日LED燈泡的成本不輕，因此更換亦有優次，如會選擇於醫院大堂等電燈必須長開的地方優先更換，而電力公司當年亦有就更換環保燈具進行資助，亦能減輕更換成本。其後市面越來越多大廈建築使用LED，使到 LED 燈膽或光管售價亦陸續下調至可負擔水平，而隨著LED燈使用的普及，亦有助社會進一步推動節能減排，地球的環境得以更好地被保護。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。

源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

原始蜂鳴器到電子通訊　病房呼叫系統演變為患者帶來更好照顧新冠疫情稍緩政府應衡量需求　研究建更多不同級別實驗室助抗疫新建場館規劃可考慮加入可轉換式隔離設備　為長遠抗疫戰做足準備
01醫務所
源栢樑
你可能感興趣