更換LED照明燈具助醫院節能　意想不到難題考起工程師

氣候變化導致自然災害頻生，對全球人類生活造成影響，各國政府已積極推行政策減排，本港政府亦著力訂下減排目標，期望有助共同減緩極端氣候產生的影響。在城市各類建築物中，醫院屬用電量較高的一類，除了冷氣的使用，電燈的用電量亦不可小覷，單是一間中型規模的醫院，已有多達逾萬套的電燈。

為節省能源，本港醫院在早在十多年前開始已陸續將傳統熒光光管電燈換作LED （發光二極管）光管，LED是固態的半導體器件，以高能效將電能轉化為可見光線。但原來要更換所有電燈並不容易，要配合醫院運作，更有不少意想不到的難題需要克服。

撰文：資深工程師及上任工程師學會會長源栢樑



為應對氣候變化的《巴黎協定》於2016年11月生效，作為一個先進的國際城市，本港政府配合協定，早年已提出將在2030年將碳強度由2005年的水平降低65%至70%，更在2021年發布了《香港氣候行動藍圖2050》，訂下四大減碳策略，涵蓋「淨零發電」、「節能綠建」、「綠色運輸」及「全民減廢」，進一步力爭在2035年前將碳排放量從2005年的水平減半。

在減少建築物的整體用電量方面，目標是在2050年或之前，商業樓宇用電量較2015年減少三至四成，以及住宅樓宇用電量減少兩至三成；並在2035年或之前能達到以上目標的一半。為加強本港企業對社會環境的責任，當局數年前便要求所有上市公司需遵守《環境、社會及管治(ESG)報告指引》進行報告，推動企業以實際可見行動應對環境議題；至2019年上市公司更要具高透明度，披露更多關鍵環境指標績效。

公營機構方面，需長年24小時運作的醫院設施自然成為其中一個重點減排建築類別，除了最耗電的冷氣設備，升降機、醫療設備及電燈等的用電量亦不少，而單是照明電燈，可佔約整體用電量的一成多，但在醫院推動節能減排並不容易。

筆者數十年來均有份參與醫院工程系統建設及保養工作，早於十多年前，醫院已率先在節省電燈用電量下功夫。當年LED電燈尚未普及，醫院已著手將老舊的熒光光管或鎢絲電燈換成LED燈，並開始在新建醫院大量使用LED光管取代傳統照明燈具。

不過，一間醫院的電燈或光管數目動輒過萬組，醫院全年24小時運作，若要更換需抓緊時機，例如需趁某些設施進行維修或年檢時，一併更換電燈膽，亦要避免在醫院使用量進入高峰期時更換，例如流感高峰期等；即使要更換，亦需分階段進行，例如急症室長年擠滿病人，只能逐步圍封更換。

筆者記得當年更換燈膽時亦曾出現意料之外的情況。如某醫院房間更換了LED燈泡後，其閱讀病人資料的條碼掃瞄系統突然失靈，當時還以為機件故障，但進行維修檢查後，情況仍然持續，而條碼閱讀器在該房間以外仍運作正常，令人不明所以。

最後工程人員發現，該房間剛更換了LED燈泡，經調查後發現原來燈光會影響掃瞄器運作，所裝的LED燈設計運作上的交電流頻率會令掃瞄器無法正常讀取條碼，在更換不同設計的燈泡後便回復正常。想不到更換燈膽亦有此學問，工程人員亦因此上了寶貴又有趣一課，以後避免在一些特定地方使用某種電燈設計。

此外，成本亦是當時的難題之一，由於昔日LED燈泡的成本不輕，因此更換亦有優次，如會選擇於醫院大堂等電燈必須長開的地方優先更換，而電力公司當年亦有就更換環保燈具進行資助，亦能減輕更換成本。其後市面越來越多大廈建築使用LED，使到 LED 燈膽或光管售價亦陸續下調至可負擔水平，而隨著LED燈使用的普及，亦有助社會進一步推動節能減排，地球的環境得以更好地被保護。

《01醫務所》與資深工程師源栢樑合作，逢周一推出專欄「源途有你」，分享工程與醫療的大小事。



源栢樑一直以推動工程界專業發展為己任，亦剛剛卸任工程師學會會長一職。數十年專業路途，著實值得回憶，亦深信後來者或可從中領會工程專業要點所在。源途有你，就讓大家一起體會。

