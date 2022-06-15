消費券｜八達通推$2.5億優惠留客吸客　料明年初可上調儲值額上限

【消費券 / PayMe / BoC Pay / 八達通 / Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 申請】第二階段消費券8月7日發放，由於市民今次可「轉會」，各支付平台紛紛出招吸客。八達通卡有限公司營業及市務總監李玉兒今日（15日）表示，八達通將會「加碼」推出2.5億元優惠，並會與更多商場和商戶合作推出高達數十億元電子優惠券。李玉兒又指，八達通須分三期領取5,000元消費券是按政府要求和考量，八達通正研究上調儲值額，預料最快明年才可推行。



▼第二期$5000消費券Q&A▼



+ 2

歡迎「PayMe」和「BoC Pay」加入 八達通有逾16萬個支付點是優勢

李玉兒今早在港台節目《千禧年代》表示，歡迎「PayMe」和「BoC Pay」加入促進競爭，又指市民在選擇支付工具時，會視乎商戶覆蓋率是否夠高，以及是否方便易用，而八達通現時已有逾16萬個支付點，涵蓋交通、零售，能滿足市民的需要，相信亦是眾多市民選擇以八達通領取消費券的主因。

八達通營業及市務總監李玉兒。（資料圖片／歐陽德浩攝）

儲齊印花後可先後取得50元和150元優惠

她提到，八達通已「加碼」推出2.5億元優惠吸客，並會與更多商場和商戶合作推出高達數十億元的電子優惠券，形容獎賞非常豐富。她續指，過往一直使用八達通領取消費券的客戶可以輕易取得高達200元現金獎賞，而新客戶同樣可取得相關獎賞，在200元以上的交易，市民便可取得「易用易賞」電子印花，儲齊印花後可先後取得50元和150元優惠，而現有客戶更可優先取得五個電子印花。

6月13日 政府公布派發第二期消費券詳情



須分三期領取消費券 八達通：會審視市民需求

對於政府早前明言，消費券不存在洗黑錢行為，八達通有權就此上調儲值額，惟八達通卻將領取消費券的儲值額維持在3,000元，成為唯一要分三期領取消費券的平台。李玉兒表示，八達通本身的設計是儲值額，與其他電子錢包不同，將會審視市民的需求，強調上調儲值額須提升系統，並要商戶配合測試，期望明年能調整到儲值額，惟現階段難言實際推行日期。

她又指，第二階段領取消費券的方式與去年一樣：「消費券放咗落八達通卡度，其實係等於儲值額嘅，同個儲值額係分唔到，係可以一齊去用。」因此，在使用最後1,000元消費券上無額外限制和限期，強調做法「係跟返政府要求同埋政府點樣考量，唔同支付工具係有佢不同嘅特性，有不同市民需要去提出呢個機制。」

▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼

