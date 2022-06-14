消費券｜內地專才：終於有參與感　外傭續無份　團體批做法不公

【消費券 / PayMe / BoC Pay / 八達通 / Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 申請】第二階段5,000元消費券最快暑假發放，受惠人士擴展至來港專才及來港升學人士等，都可獲發半額消費券。有由內地來港讀書及工作的專才表示，早前無份領取覺得沒有歸屬感，而現時可領取5,000元，則感到終於與本地有聯繫，亦反映政府對外來人才的認可。



不過，在兩輪消費券中，外傭均不符合資格領取。有外傭團體批評，政府做法是忽略了外傭群體，而且做法不公，強調外傭對本港社會貢獻大，例如照顧長者及小朋友等，讓其家人可外出工作。



▼6月13日 政府公布第二期$5000消費券▼



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從事文化及藝術行業的高小姐今年是來港第七年，8月便可提交永久居民申請，不過，由於未成為永久居民，早前無份領取消費券。她認為消費券來源是稅收，而內地來港工作的人士不少所交的稅額均比本地人高，故指如消費券是幫助基層人士則可理解。

不過，她認為消費券是所有港人都可獲得，惟在港工作的專才無份，所以當公司同事討論如何使用時，「感覺就像一個Outsider（外人），不是社會上其中一個持份者」。

▼第二期$5000消費券Q&A▼



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內地人高小姐︰反映政府對外來人才的認可

日前財政司司長陳茂波公布，「暫時未係」但有資格成為香港永久性居民，例如來港工作人士或留學生等，均可在第二階段消費券獲發5,000元。高小姐笑言「市民福利有份終於感到有參與感」，亦覺得與本地有聯繫。

她又指，雖然5,000元並不是很大金額，但認為反映政府對外來人才的認可。對於消費券用途，她表示因早前無份領取，故沒有留意詳情，現時計劃用以購買電子產品，以及和朋友用膳。

外傭團體感到憤怒 指外傭在疫情期間同樣經歷痛苦

不過，有人歡喜有人愁，外傭繼續不符合領取消費券資格。亞洲移居人士聯盟發言人Dolores Balladares批評政府做法是遺棄（abandon）及忽略（neglect）外傭，對此感到憤怒。她又形容，政府擴展消費券受惠對象至非永久居民，但外傭仍無份是不公平。Dolores認為外傭在疫情期間同樣經歷痛苦，加上近日食品及交通等價格急升，薪金難以應付開支。

▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼

