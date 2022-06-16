消費券｜八達通儲12個印花送最多200元　5步驟教你登記儲商戶印花

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 優惠】八達通昨（14日）公布，已準備逾2.5億元現金獎賞，派發給全港市民。用戶只須集齊12個印花，首100萬名達成者，則可獲發最多200元的現金獎賞。然而，用戶須將八達通卡綁定App，才可登記使用儲印花功能，下文將向讀者提供儲印花的登記教學。



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先綁定八達通App才可儲印花

若市民欲獲得共200元現金獎賞，須登記儲印花功能。用戶須在手機下載八達通App，在綁定領取消費券的八達通卡後，才可再進入儲印花的頁面，到相關商戶消費儲印花。下方連結為App綁定八達通卡教學。

5個步驟登記儲印花

其後，用戶在App的下方按「優惠」，進入該頁面後，於左上方的「好易嘟獎賞計劃」一欄中，按「立即參加」。然後再選擇領取消費券的八達通卡，在確認條款與細則後，便可重返「優惠」頁面。與登記前不同的是，左上方將更改成「已連結好易嘟的八達通卡」。

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登記後要再加入有興趣商戶才可開始儲印花

不過，完成上述步驟並非代表登記已完結，用戶須加入有興趣的商戶。以大家樂為例，用戶於「優惠」頁面按大家樂的圖示，並進入大家樂儲印花的頁面，然後再按右下方的「加入」，在同意條款及細則後，即可成功加入。用戶若重返優惠頁面，將發現大家樂的圖示下，顯示「已加入」的字樣，即代表已成功登記，可以開始儲印花。

▼八達通App領取消費券▼



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