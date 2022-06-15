JobsDB調查顯示逾半僱員獲加薪　平均加3.2%　數據分析加最多

日前2022年的薪酬趨勢調查初步結果出爐，高級公務員薪趨淨指標為7.26%，中級為4.55%，低級為2.04%。求職平台JobsDB今日（15日）公布《2022年薪酬調查報告》結果，逾半全職僱員加薪，平均加幅達3.2%；另有72%受訪僱員表示獲發雙糧或及花紅，按年上升6個百份點。

調查又指，加薪幅度最高的工種為「數據分析及研究」，達7.3%；其次為「數碼市場推廣 / 電子商務 / 社交媒體行銷」，達6.4%。相反，受疫情影響的「零售銷售」及「飲食／餐飲」業，平均薪酬分別錄得-4.8%及-1.1%的負增長。



▼5月18日 「薪酬趨勢調查」出爐▼



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53%全職僱員今年獲加薪 加幅達3.2%

JobsDB於今年三月至四月委託獨立調查機構，以網上問卷向本港3,632名打工仔了解其薪酬調整情況。結果顯示，有53%的全職僱員今年獲加薪，較去年增多19個百份點，平均人工加幅達3.2%；凍薪的比率為41%，按年跌14個百份點；減薪的則為6%，按年跌5個百份點。

有72%受訪僱員表示獲發雙糧或及花紅，按年上升6個百份點，平均人工加幅達3.2%。（JobsDB圖片）

另外，有72%受訪僱員表示獲發雙糧或及花紅，按年上升6個百份點，整體平均獲1.4個月花紅，比去年增加0.2個月。

數據分析及研究加薪幅度最高 零售、飲食錄得負增長

至於加薪幅度最高的工種，首三位分別為「數據分析及研究」（7.3%）、「數碼市場推廣 / 電子商務 / 社交媒體行銷」（6.4%）、「公關 /企業事務 」（6.1%）。雖然市道有好轉，但部份工種仍受疫情影響，薪酬出現跌幅，其中「零售銷售」及「飲食／餐飲」平均薪酬分別錄得-4.8%及-1.1%的負增長。

在離職僱員方面，72%為主動辭職，比去年增15個百份點，並有58%打工仔表示，在轉工後得到更好的工作體驗。另外，打工仔轉行後「錢途」更佳，53%表示轉行後獲得加薪，較去年升近8個百份點，反映現時轉行未必需要自降「薪價」。

此外，調查顯示，疫情及數碼轉型下，不少企業改變工作模式，有69%因疫情或其他原因，改以混合辦公或遙距工作模式運作。事實上，68%的打工仔均表示，希望能以混合或遙距辦公模式工作，其中越年輕的打工仔，愈期望公司採用相關模式，職齡零至兩年的僱員更高達77%。不過僅一成僱主表示永久改以遙距工作模式運作。

近半受訪中不介意到海外工作

近年香港出現移民潮，調查顯示連續兩年均有近半受訪者表示，不介意到海外工作，當中愈年輕的打工仔對海外工作或移民更感興趣，25歲以下的受訪者有53%表示不介意，為各組別中比例最高。另外，高級管理層例如董事（Director）、首席執行官（CEO）亦有高達63%表示有意海外工作或移民。

至於海外工作的地點，調查指英國（47%）、澳洲（42%）及新加坡（30%）繼續成為打工仔們於海外工作的熱門地點。

JobsDB香港區營運總監Bill Lee表示，結果顯示本港就業市場明顯較去年活躍，更多打工仔主動選擇轉工或轉行。他續指，過往不少打工仔認為轉行可能會面對減薪，但根據今年調查反映，超過半數打工仔於轉行後人工不跌反升，建議有意轉工或轉行的求職者，應報讀相關課程，提升個人競爭力。