公務員加薪｜職方確認薪酬調查結果　華員會缺席　提交至政府審議

薪酬趨勢調查委員會今日（25日）下午舉行會議，審核及考慮確認2022年薪酬趨勢調查結果。調查委員會主席李鑾輝會後見記者表示，會議上職方代表已確認初步結果，有出席的委員亦都同意，將結果提交至政府。



▼5月18日 「薪酬趨勢調查」出爐▼



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李鑾輝表示，政府就公務員薪酬調整的考慮有六大因素，現時只完成第一步工作，強調薪酬趨勢調查結果是符合巿場狀況。對於有意見指，相關制度有需要檢討，李說，制度的延續性十分重要，認為大框架應維持，但「微調係可以」。

今日有4個職方團體出席會議，包括高級公務員評議會、第一標準薪級公務員評議會、警察評議會及紀律部隊評議會，職方代表會上確認薪酬趨勢報告，惟華員會則缺席會議。

李鑾輝透露，除了長時間都沒有出席的高級公務員協會外，今次華員會亦無出席。他說，華員會有自己的意見，他們建議以通脹作指指標，而政府考慮的六大因素已考慮在內，認為現時組成部份已有代表性，至於委員會認受性的考慮，亦由政府視乎情況決定。

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李鑾輝︰同意秘書處去信華員會澄清資料

對於華員會主席發表意見後獲委員會秘書處去信反駁，李稱，以個人身份而言，同意秘書處做法，認為華員會表達的意見資料不準確，秘書處只是澄清。至於受邀的公司名單，李指，因有保密協議，未能披露相關公司資料，但涉及的企業遍及9大行業，形容主要是穩健、健全公司，有太大變動的公司不會考慮。

李方沖稱調查跟調整是兩回事。（陳栢麟攝）

高級公務員評議會︰整體指標不算高

高級公務員評議會職方代表李方沖會後離開時接受訪問稱，委員會全體一致通過結果，強調調查跟調整屬兩回事，整體指標不算高，過去10多年僅排第10，而高級公務員的調整水平較高，相信與高層薪金波動較為顯著有關。

他又指，期望低層公務員薪酬調整將跟隨中層，至於整體薪酬調整要由政府考慮，又說如果今年無跟隨指標加足，將會出現負值。

各級公務員薪酬趨勢淨指標介乎2.04%至7.26%

影響公務員薪酬調整的「薪酬趨勢調查」初步結果上周出爐，薪酬趨勢淨指標分別為高層公務員7.26%、中層4.55%、低層2.04%，幅度引起社會關注。