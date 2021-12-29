新巴城巴工會引述資方連續3年凍薪　明年1月發雙糧及4000元獎金

新巴及城巴近年錄得虧損，並已連續兩年凍薪。今日﹙29日﹚兩巴工會與管理層商討薪酬事宜，有工會表示，會上公司管理層宣布明年不會加薪，即連續3年凍薪，但將會發放與雙糧相若的年終酬金，以及一筆4,000元的特別獎金。



新巴城巴工會引述資方連續3年凍薪。（黃偉倫攝）

工會原要求加薪8%

新巴及城巴近年虧蝕嚴重，其母公司匯達交通行政總裁譚利民早前透露，每月大約虧蝕2,500萬元，更預告車資或需｢年年加｣。

汽總新巴分會主任袁裕豪透露，今日勞資雙方會面，舉行薪酬調整會議，資方重申公司面對嚴重虧損，宣布再度凍薪，但會於明年1月21日，發放相若於雙糧的年終酬金，以及一筆4,000元特別獎金。

袁裕豪表示，過去曾要求加薪8%，但資方只是宣布方案，而非諮詢，下次薪酬會議將於2022年的12月舉行，即凍薪3年。他又指，資方在會上透露，預計東鐵過海段通車後，將進一步擴大虧損。

新巴城巴工會引述資方連續3年凍薪。（黃偉倫攝）

對於是否滿意是次方案，袁表示仍需諮詢會員，初步所見認為可以接受。

新巴職工會理事長林錦標亦確認今日與匯達管理職會面。對於是次方案，他表示理解公司營運環境仍未有改善，但已第3年凍薪，認為應酌情加薪，現時只可無奈接受。

政府統計處昨日公布名義工資指數，在8個行業中，僅運輸業錄得跌福。林錦標表示，現時公司人手短缺，之後更會開辦新線，假如通關成事，人手需求更大。他預計，日後經濟復甦時，人手短缺問題會更嚴重。