東區大埔粉嶺23處污水陽性　涉杏花邨、新達廣場等　政府派快測包

本港新冠肺炎疫情反覆，各區亦出現確診個案。政府今日（16日）公布，北區、東區及大埔區至少23個屋邨和屋苑，污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高。房屋署及當區的民政事務處將會陸續向其居民、清潔工和物業管理員工，派發合共約22.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測。



當局表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。最新涉及地方包括：

• 北區 — 彩園邨、丙崗、丙崗村及吳屋村

• 東區 — 富欣花園、曉翠苑、杏花邨、杏花園、興華（一）邨、興華（二）邨，炮台山康福臺附近一帶住宅，天后廟道17-45號附近一帶住宅（見附件）

• 大埔區 — 富雅花園、新達廣場、新峰花園、御峰豪園、御峰苑、承峰、翠怡花園、翠林閣、富萊花園、美豐花園，平安里及翠和里附近一帶住宅（見附件）

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政府提醒，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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