豪宅區肇輝臺、麗晶花園等污水驗出新冠病毒　三區域20萬人要快測

衞生署今日（15日）公布確診個案回升至過千宗，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行病毒檢測當中，荃灣區、觀塘區及灣仔區共41個屋苑污水病毒量高，即綠楊新邨、荃豐中心、碧堤半島等，全個麗晶花園，灣仔老牌豪宅區肇輝臺幾乎全部樓宇都上榜。房屋署及當區的民政事務處將派發合共約20萬個快速抗原測試包供受影響居民自行檢測。



荃灣區綠楊新邨、荃豐中心及碧堤半島上榜

政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行新冠病毒檢測，並在荃灣區、觀塘區及灣仔區共41個屋苑檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

因應污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向受影響的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約二十萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，受影響地區包括：

1. 荃灣區 — 石圍角邨、象山邨、綠楊新邨、朗逸峯、怡景園、寶雲滙、荃豐中心、華都中心、富華中心及碧堤半島



2. 觀塘區 — 麗晶花園



3. 灣仔區 — 嘉苑、嘉美閣、滿輝大廈、文華新邨、美麗邨、肇輝臺1號及肇輝臺8號、銀輝大廈、詩濤花園、肇輝臺花園、肇豐園、嘉裕閣、景麗苑、嘉岶薈、金輝大廈、秀樺閣、伊利莎伯大廈、駱克大廈、金禧大廈、華發大廈、維新大廈、海聯大廈、福基大廈、積福大廈、駱克大樓、特麗樓、基華樓、文石大廈、雅閣大廈、置景閣及駱克道427號



以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。