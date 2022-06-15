酒吧快測｜冀第五波反彈放緩　陳肇始：針對性收緊是復常必經階段

疫情近日有反彈跡象，多間酒吧接連爆疫。政府昨日（14日）宣布，明日（16日）起，將在防疫措施「加辣」，包括額外要求酒吧、夜店等的顧客，在進入場所前必須出示24小時內快速測試陰性證明，以及共有廁所的確診者家人須入住指定檢疫設施。

食物及衞生局局長陳肇始今日（15日）在電台節目表示，確診數字有上升趨勢，針對性收緊防疫措施，是社會邁向復常的「必經階段」。她坦言，酒吧難以核實顧客快測相片的真偽，只能呼籲市民要有公德心，切以身試法，強調食環署會繼續加強巡查相關處所，而有酒吧牌的食肆亦會受規管。



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多項數據均現上升趨勢 顯示社會傳播鏈增加

陳肇始早上在港台節目表示，確診個案數字、污水檢測和港大即時有效繁殖率等數據全部均現上升趨勢，顯示社會上傳播鏈增加，形容是第五波反彈，惟隨着疫苗接種率上升，重症、死亡率等指標則相對平穩，安老院舍等亦未見爆發，故會在復常的路上，推出新措施，令確診數字上升速度能放緩。

食物及衞生局局長陳肇始今日（15日）在電台節目表示，確診數字有上升趨勢，針對性收緊防疫措施，是社會邁向復常的必經階段。(資料圖片/梁鵬威攝)

她續指，因應酒吧接連出現群組染疫，故要針對性推出新措施，亦即要求進入酒吧、酒館、夜店、夜總會的顧客，在進入場所前必須出示24小時內快測陰性證明。

▼6月3日 中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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要回復常態市民須改變 陳肇始：以前都唔使安心出行

對於業界批評，進行快速測試將影響顧客的意欲，打擊生意，陳肇始表示，在疫情下要回復常態，在高風險場所活動，市民須作出改變：「以前都唔使安心出行，都唔需要疫苗通行證，係加咗啲措施，一方面就係令復常可以繼續發生，另一方面就係作出一啲保護。」她續指，新措施是復常必經階段，亦能減少人流，以減少傳播鏈。

▼6月2日，中環酒吧LINQ爆疫▼



籲市民勿以身試法出示「假證明」 食環署會加強巡查

被問到酒吧應如何確定顧客的陰性快測證明、如何判斷有關快測的照片是顧客所有。陳肇始稱，新措施是法例要求，呼籲市民勿以身試法，酒吧負責人亦有責任要求顧客進入處所前，應出示陰性快測證明的照片，但她理解酒吧難以確定有關照片的真偽，強調食環署會繼續加強巡查相關處所。

至於擁有酒吧牌的食肆會否被新措施規管，陳肇始表示，「總之佢係有酒吧嘅話呢都要」，故只要食肆擁有酒吧牌，便要每日檢測顧客的快速測陰性證明。