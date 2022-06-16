養和研究：採用磁力共振導航放射治療　助減前列腺癌治療副作用

根據香港癌症資料統計中心數字，前列腺癌屬香港男性第三大常見疾病，發病率不斷攀升。養和醫療集團今日（16日）發布一項臨床研究，發現同時採用「立體定向放射治療」及「磁力共振導航」的放射治療，可減輕前列腺癌病人治療期間的副作用問題，有助盡快回復正常生活。養和醫院臨床腫瘤科名譽顧問醫生、臨床腫瘤科專科醫生潘明駿表示，九成患者治療後都沒有出現嚴重副作用，治療後四個月內泌尿功能已開始回復原有水平。



（左起）養和醫療集團醫學物理部主管余兆基、養和醫療集團營運總監李維文及養和醫療集團臨床腫瘤科專科醫生潘明駿。（養和醫院提供）

根據香港癌症資料統計中心最新數字，前列腺癌是香港男性第三大常見癌症。發病率逐年不斷攀升，至今每年新症超過2,500宗。

養和醫療集團於2020年起進行了一個為期15個月研究，評估同時使用「立體定向放射治療」及「磁力共振導航」放射治療為患者所帶來的影響，參加研究的51位前腺列癌患者平均年齡為71.5歲。

研究發現，逾九成患者在治療後沒有出現嚴重副作用，病人在治療期間及其後出現的副作用相對溫和及短暫。51名病人中只有一位出現嚴重腸道症狀，六位有泌尿系統症狀，但情況均於一個月內逐漸減退。

養和研究發現，使用磁力共振導航放射治療，可提升前列腺癌治療精準度。

負責領導今次研究的潘明駿醫生指，以往前列腺癌病人接受傳統放射治療時，會把放射治療的範圍稍為擴大以達到治療目的。導致腫瘤鄰近的器官都可能受影響，例如膀胱、直腸、小腸，導致副作用增加，出現腹瀉、腸道發炎、排尿困難。

「磁力共振導航」掃描影像技術，有助更清晰及精準呈現腫瘤大小及位置之改變。放射線集中瞄準腫瘤位置，減少對附近正常器官和組織的損害。

養和於2019年率先在港引入全亞洲首部臨床應用Unity 1.5T「磁力共振導航」放射治療機 (Unity MR Linac)，治療前列腺癌、膀胱癌、婦科癌症、胰臟癌、肝癌等。過去3年已為逾300名患者提供相關治療。