養和研究：採用磁力共振導航放射治療 助減前列腺癌治療副作用
撰文：梁思行
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根據香港癌症資料統計中心數字，前列腺癌屬香港男性第三大常見疾病，發病率不斷攀升。養和醫療集團今日（16日）發布一項臨床研究，發現同時採用「立體定向放射治療」及「磁力共振導航」的放射治療，可減輕前列腺癌病人治療期間的副作用問題，有助盡快回復正常生活。養和醫院臨床腫瘤科名譽顧問醫生、臨床腫瘤科專科醫生潘明駿表示，九成患者治療後都沒有出現嚴重副作用，治療後四個月內泌尿功能已開始回復原有水平。
根據香港癌症資料統計中心最新數字，前列腺癌是香港男性第三大常見癌症。發病率逐年不斷攀升，至今每年新症超過2,500宗。
養和醫療集團於2020年起進行了一個為期15個月研究，評估同時使用「立體定向放射治療」及「磁力共振導航」放射治療為患者所帶來的影響，參加研究的51位前腺列癌患者平均年齡為71.5歲。
研究發現，逾九成患者在治療後沒有出現嚴重副作用，病人在治療期間及其後出現的副作用相對溫和及短暫。51名病人中只有一位出現嚴重腸道症狀，六位有泌尿系統症狀，但情況均於一個月內逐漸減退。
負責領導今次研究的潘明駿醫生指，以往前列腺癌病人接受傳統放射治療時，會把放射治療的範圍稍為擴大以達到治療目的。導致腫瘤鄰近的器官都可能受影響，例如膀胱、直腸、小腸，導致副作用增加，出現腹瀉、腸道發炎、排尿困難。
「磁力共振導航」掃描影像技術，有助更清晰及精準呈現腫瘤大小及位置之改變。放射線集中瞄準腫瘤位置，減少對附近正常器官和組織的損害。
養和於2019年率先在港引入全亞洲首部臨床應用Unity 1.5T「磁力共振導航」放射治療機 (Unity MR Linac)，治療前列腺癌、膀胱癌、婦科癌症、胰臟癌、肝癌等。過去3年已為逾300名患者提供相關治療。