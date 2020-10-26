本港癌症新增個案創新高　三類癌症新症個案10年大幅增加

醫院管理局香港癌症資料中心在周三（21日）公布2018年最新癌症統計數字，本港癌症新增個案達34,028宗，創有紀錄以來新高，較2017年增加953宗或按年上升2.9%。數據顯示，2018年有14,594人因癌症離世，佔全港整體死亡人數30.7%。 癌症基金會定期舉辦關於癌症的公眾教育活動，今年適逢「癌症基金會粉紅革命」20周年，基金會舉辦特別活動「粉紅瑜伽大挑戰」，並於本月5日正式開始，不少城中名人紛紛響應，包括藝人林芊妤（Coffee）、林德信及王馨平。

香港癌症基金會認為癌症確診數字上升，或與大家對癌症的認知及求診意識逐漸增加，有機會及早發現患癌有關。根據首份乳癌及大腸癌分期存活率彚報中，大腸癌的第一至四期5年相對存活率分別為97.3%、88.2%、69.8及9.9%，乳癌則為99.3%、94.6%、76.2%及29.8%，從中可見，只要及早發現患病，患者便有較高的存活率，亦有較多治療選擇及可採取較溫和的治療方法，減輕患者因治療而產生的生理及心理負擔。

香港癌症基金會認為癌症確診數字上升，或與大家對癌症的認知及求診意識逐漸增加，有機會及早發現患癌有關。（香港癌症基金會facebook圖片）

癌症基金會表示，導致癌症的因素很多，部分如遺傳基因是大家無法掌控。但大眾應該適時定期進行檢查，如本身有家族病史，年過50或已出現任何症狀，更應立即諮詢醫生的專業意見。此外，培養良好的生活習慣亦能夠減低患癌的風險，例如注意均衡飲食、定期運動、不要吸煙、防曬及少飲酒，留意身體健康狀況。

「粉紅革命」20周年 藝人踴躍參加瑜伽大挑戰

根據最新的癌症統計顯示，乳癌、前列腺癌及大腸癌在過去10年的新症個案大幅增加，分別上升76.4%、61%及39.8%。癌症基金會定期舉辦關於這三種癌症的公眾教育活動，希望透過活動分享癌症相關的資訊、呼籲大眾關注健康，例如每年10月舉辦的癌症基金會粉紅革命，向大眾宣揚關注乳癌訊息，活動包括本月23日的「粉紅服飾日」。今年適逢「癌症基金會粉紅革命」20周年，基金會舉辦特別活動「粉紅瑜伽大挑戰」，並於本月5日正式開始，不少城中名人紛紛響應，包括藝人林芊妤（Coffee）、林德信及王馨平；關注前列腺癌活動，則提醒男士們應定期抽血檢查PSA指數，亦有「前路無阻」前列腺癌支援計劃，為前列腺癌患者及其家屬提供協助；關注大腸癌教育活動則呼籲50歲以上的市民應定期檢查，若及早發現瘜肉並切除，可有效預防大腸癌。