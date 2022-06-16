美國加息｜學者料樓市先受衝擊　下半年經濟衰退︰唔使錢等於賺咗

美國通貨膨脹升至40年以來最高水平，股市下挫，聯儲局宣布加息0.75里，創30年來新高。本港經濟學者均表示，美國加息對地產業及樓市買家確實有影響。不過，中大經濟系副教授莊太量抱持樂觀態度，指本港的銀行「水浸」，亦受內地的投資者影響，相信對整體經濟影響不大。而冠域商業及經濟研究中心主任關焯照則持相反意見，他預期本港下半年經濟或提早陷入衰退，建議市民「乜都唔好做，揸住啲錢」，等時機成熟才再投資。



金管局銀行體系總結餘最快9月跌至1000億元

中大經濟系副教授莊太量表示，美國加息對採用H按買樓的市民帶來較大影響，至於選用P按的買家則暫時未浮現。他指，金管局銀行體系總結餘約3000億元，當觸及1,000億元才需要考慮加息，屆時P按買家才會受影響，估計最快於9月或10月發生。

因銀行「水浸」 息率或不受美國加息影響

莊並強調，政策所定的利率不等於市場利率，例如2014年至2016年美國便曾加息9次，但因本港銀行「水浸」，仍然不受影響。他更認為，本港目前有如2003年SARS後的情況，只要「通脹跑贏加息」，樓市便不會因加息而下跌。

莊認為，本港每年樓市的交易量平穩，只要經濟維持正常，市民將繼續買樓，「香港人咁有錢，唔使借都買到幾百萬樓。」他以股市為例，指交易來自不同地方，美國只佔其中一部份。雖然或影響本地投資者意欲，但對整體經濟影響不大，須視乎內地等國家的情況。

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莊太量評港股︰美國再差香港都仲係低位

不過是次美國加息周期何時完結？莊認為在於美國通脹能否控制，若升至8.6，最快兩年便可減息。至於另一種最壞可能性為利率高，引致美國經濟衰退，由通脹轉為通縮，屆時全球經濟將受到衝擊。

莊建議市民，可做美元定期避險，或購買較穩健的股票，例如銀行股、公路股、高息股。他更推斷，雖然美股已由高位下跌約三分之一，但港股已觸及低位，認為「美國再差香港都仲係低位。」

本港經濟將迎來強大的「逆風」

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照則表示，若美國加息過多造成經濟受縮，則並非港人樂見，屆時受當其衝為地產版塊，成交量將會降低。同時美國經濟體系為全球性，「牽一髮，動全身」，本港亦難以獨善其身，對經濟復蘇帶來困難。

關亦提到供樓市民由於負擔加劇，將壓縮其他生活開支，變相亦影響本港經濟表現。至於營商環境惡化，企業的盈利減少，或可能裁員及減薪，甚至拖累股市表現。他預期未來幾季，本港經濟將迎來強大的「逆風」，下半年或提早陷入衰退。

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關焯照︰唔使錢等於賺咗

關建議市民節衣縮食，持現金等待將來經濟回暖，「乜都唔好做，揸住啲錢。」他解釋，現時的物價水平高，反之加息後商品需求下跌，物價亦隨之下降，即「唔洗舊錢等於賺咗」。

關亦建議市民切勿購買黃金等商品，若手持具風險的股票或商品，則早走早著，「金係冇運行，相對美金嘅野都會跌。」至於收息或安全的股票則可繼續持有，他呼籲若市民的工作穩定，可等待資產市場調節完成後，時機成熟再投資︰「唔會跑輸通脹，等下先。加到美國自己都驚，到時就會觸底。」

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