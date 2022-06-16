鄭若驊丈夫潘樂陶公司涉合謀定價：真金不怕洪爐火

律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶，其創立及擔任主席的安樂工程集團，被指與屬競爭對手的信興集團，於空調工程時合謀定價，遭競爭事務委員會入稟控告，指兩集團涉違《競爭條例》，文件指出，涉案時間長達4年，涉及潛在工程銷售總額約20億元，兩集團會「亙相幫助」，透露報價，收取的一方會提供掩護式標書（俗稱「豬仔標」），而兩公司的職員透過電郵聯絡這些消息時，會以「豬 豬(PIG PIG)」為電郵標題，案件將於競爭審裁處處理。



潘稱其公司與信興沒有關係

潘樂陶今(16日)在出席安樂工程股東周年大會後回應事件指，涉案的員工會繼續留任，並稱不評論競委會說法，而其公司與信興沒有關係，強調「真金不怕洪爐火」。

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申請人為競爭事務委員會，7名答辯人包括：安樂機電設備工程有限公司、安樂工程集團有限公司、信興機電工程有限公司、信興集團有限公司、安樂高級工程師佘嘉偉、安樂高級工程師鄭潔純，信興高級經理關兆堅。

安樂與信興屬競爭對手

入稟狀指，安樂及信興屬競爭對手，兩者均有提供空調維修、安裝、保養及更換的服務。當有客戶需要上述空調工程時，可以就此發出招標或報價請求，而安樂、信興等公司，則可通過提交標書競爭。

但在2015年12月14日至2019年12月4日期間，安樂及信興在回應相關招標報價時，涉互相合作、掩護，分享投標意向的商業敏感資料，並提供投標草案予對方複製或參考。

轉發電郵指是豬仔標

安樂和信興協議避免競爭，在多個物業的空調維修和安裝和的服務上，如於2016年1月就英皇道一大廈的工程合約，安樂的佘嘉偉，就曾向信興的關兆堅傳送電郵，當中包括安樂的報價。而關把電郵轉發下屬時，稱之為「豬仔標」(Pig tender)。信興其後在標書中，按佘的要求作報價，該報價較安樂的報價高，最終安樂中標。

「豬豬」電郵內含報價資料

此外，另於2017年1月喇沙利道一獨立屋的工程合約，信興向安樂的鄭潔純傳送電郵，電郵標題為「豬 豬(PIG PIG)」，內有附上信興就工程的報價。安樂亦有按信興要求的報價投標，報價較信興高，最終信興中標。

而其他涉合謀定價的項目包括：中環西洋會所、屯門湖康診所和天水圍健康中心的工程等。

競委會求審裁處施加懲罰

競委會指眾答辯人違反《競爭條例》的第一行爲守則，遂向審裁處申請向他們施加罰款，禁止安樂及信興日後從事違反該守則的相同行爲，並向競委會繳交相關調查費用。

案件編號：CTEA2/2022