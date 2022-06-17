向世衛等訛稱可收資助　前顧問醫生獲420萬　官斥違反誠信囚31月

衞生防護中心前顧問醫生甘啟文，被指為世衞等三個國際及海外衞生組織，提供總值逾420萬元的結核藥物測試及其他服務時，被廉正公署拘控。他早前承認4項公職人員行為失當及2項欺詐罪等，案件今（17日）在區域法院判刑，區域法院暫委法官勞潔儀斥被告身居要職卻以權謀私，犯案期更接近9年，行為嚴重違反誠信，考慮到被告認罪、良好品格、多年來服務社會，加上控方就案件索取法律意見時有延誤的情況，酌情減刑，判他就其6罪判囚2年7個月。

被告甘啟文（64歲），案發時為衞生署的醫務微生物學顧問醫生，於衞生防護中心轄下的公共衞生化驗服務處工作，現已退休。他早前承認4項公職人員行為失當及2項欺詐罪，餘下1項使用虛假文書罪則獲法庭存檔。

被告甘啟文(右)是衞生防護中心前顧問醫生。(陳家怡攝)

身居要職卻以權謀私

法官引述辯方求情指，被告是一個正面、有良好品格的人，為社會大眾服務多年，暇餘時亦會投身義務工作，如在03年沙士不顧安危參與抗疫等。惟被告身居要職，卻以權謀私，犯案長達接近9年，行為屬嚴重違反誠信，案情十分嚴重，判刑須具阻嚇性。

控方索取法律意見有延誤

法官最後指出，被告是在第二次審前覆核才改口將認罪，只能予其百分之二十三的刑期扣減，再加上被告的良好品格、多年來服務社會，加上控方就案件索取法律意見時有延誤的情況，酌情減刑，判他入獄31個月。

為協會開設戶口

案情指，甘於1992年與多名本地微生物學家，創立香港微生物學醫生協會，甘同年為協會在星展銀行開立戶口，他是該戶口的唯一擁有人。他在2005 年 9 月 至 2013年1月期間，分別向日本國立感染症研究所、世衛及創新診斷基金會等代表稱，其協會是等同衞生署的公共機構，與該些機構簽署協議，及由衛生署舉辦工作坊和會議等活動，又或稱可提供實驗室服務等，從而獲得資助金達420萬元，並用甘所控制的戶口收款。

代表甘的律師在求情時承認，甘確實在事件中有獲益，他已向衞生署作賠償。

案件編號：DCCC 353/ 2021