司機用醫生紙騙病假兼獲賠9.6萬　同期又為另一僱主工作　判囚9月

司機被指在3間公司工作時，利用一名註冊中醫所發的醫生紙及醫療服務收據，向公司申請病假並申請工傷賠償，獲得約96,000元。惟司機在放部份病假時亦有為另一名僱主工作，後來又被發現部份中醫所開醫生紙，當時該中醫時並不在港。司機早前在觀塘法院認罪，主任裁判官錢禮稱必須判處具阻嚇性的刑罰，今(5日)判被告入獄9個月。



被告曾繁傑，27歲，司機，承認5項罪名，包括三項串謀詐騙，及兩項欺詐罪。同案的註冊中醫師謝復昌，66歲，早前承認兩項串謀詐騙罪名，被判入獄兩個月，緩刑12個月。

88張醫生紙指曾患腰痛

案情指曾於於2016年5月至2018年11月期間，先後在三間公司：TNT Express Worldwide (HK) Limited (TNT)、嘉頓有限公司(嘉頓)，及香港電視網絡有限公司(香港電視)任職司機。註冊中醫師謝復昌則經營中醫診所康德堂。

曾在該三間公司工作時，均曾報稱工作時受傷，並向有關公司遞交由中醫師謝復昌發出的88張醫生證明書以放病假。該些證明書指曾被診斷患有腰痛。

部份病假期間為另一僱主工作

廉署接到投訴後作出調查，並發現其中11張涵蓋95天病假的醫生證明書，是謝復昌不在香港時發出，涉及的工傷賠償共約47,000元。

曾在嘉頓及香港電視工作並獲批病假時，曾於2017年9月至2018年2月為另一名僱主工作。當時他再向嘉頓及香港電視遞交另外多張醫生證明書及醫療服務收據，並向兩公司申索工傷賠償約49,000元。

若嘉頓及香港電視知曾在放病假時，其身體狀況適合為另一僱主工作，兩公司是不會批准曾獲得賠償。

案件編號：KTCC1057/2021