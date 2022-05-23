衞生防護中心前顧問醫生　向世衞等訛稱可代收款　曾收420萬候判

衞生防護中心前顧問醫生甘啟文，被指為一個他有份創立的醫生協會設立戶口，他在與世衛等組織傾談合作時，訛稱該協會是與衞生署等同的公共機構，並能代為收款，令該些組織把約420萬款存至甘所控制的戶口。甘早前被廉署拘控，他今(23日)在區域法院承認公職人員行為失當及欺詐等5項罪名，其律師求情時稱甘確實有獲益，但他已向衞生署作賠償，希望能獲法庭輕判。法官把押後至6月17日判刑。



甘共承認5項罪名

被告甘啟文（64歲），案發時為衞生署的醫務微生物學顧問醫生，於衞生防護中心轄下的公共衞生化驗服務處工作，現已退休。他承認4項公職人員行為失當，及2項欺詐罪，另1項使用虛假文書罪獲法庭存檔。

被告甘啟文(右)承認公職人員行為失當及欺詐等5罪。(資料圖片)

辯方呈上60封求情信

辯方呈上逾60封求情信，分別由其在衛生防護的上司、同事、海外學者等撰寫，均指甘是一個勤勞、謙虛的人，早在80年代便在衛生署工作，將一生貢獻給服務公眾。在退休後仍繼續投行教育行業，在大學出任助理教授，曾出版逾400份學術論文。另他在2003年沙士爆發期間，到淘大花園檢驗病毒樣本，在新冠肺炎肆虐香港時亦多次舉辦疫苗注射相關講座。

已向衞生署作出賠償

辯方續指，甘現已感到十分後悔，且本案在同類案件中屬比較輕微。甘的確從涉案活動中獲益，惟該些活動的舉辦均十分成功，世衛及衛生署均對其表現感到滿意，且他於今年5月已向衞生署作出全額賠償，望法庭能輕判。

指案件有延誤情況

另外，廉署早於2014年便就事件拘捕甘，甘隨後於2017年獲暫時釋放，直至2021才再次被捕。辯方因而認為案件有延誤情況出現，望法庭能考慮酌情減刑。暫委法官勞潔儀聽罷求情，將案件押後至6月17日判刑，期間被告還柙候判。

訛稱其協會是與衞生署等同的機構

案情指，甘於1992年與多名本地微生物學家創立香港微生物學醫生協會（下稱該協會），甘同年為協會開立星展銀行戶口，為戶口唯一擁有者。

他於 2005 年 9 月 至 2013年1月期間，分別向日本國立感染症研究所、世衛及創新診斷基金會的代表稱，該協會是等同衞生署的公共機構，並稱他已獲授權與日本研究所簽署服務協議，舉辦有關追蹤食物傳染病的7個工作坊及一個會議，並藉此獲得總值約128萬港元的資助，並訛稱會交給衞生署以主辦該些活動。

訛稱授權可讓實驗室作測試服務

甘又訛稱該協會是香港結核參比實驗室的合作伙伴，他獲授權就該實驗室所提供有關結核藥物敏感測試的服務，並與世衞簽署三份協議，總值逾50萬港元的服務費。

衞生署提供服務但協會戶口收款

此外，甘又稱該協會是等同香港結核參比實驗室的非牟利組織，並獲該實驗室許可代收費用，並與該基金會簽署兩份諒解備忘錄，總值約186萬港元的服務費。惟這些活動及服務雖最終由衛生署提供，但款項卻由該協會的銀行戶口收取。

訛稱實驗室沒有獨立銀行戶口

另外兩項欺詐罪指，甘於2012年4月至2014年3月期間，向一名世衞代表訛稱該協會是香港結核參比實驗室的「工作伙伴」，而該實驗室沒有獨立的銀行戶口可以收取世衞的付款，意圖誘使該代表簽訂另外三份有關培訓和結核藥物敏感測試的協議，並就該等協議將共約62萬港元轉賬至該協會銀行戶口，而導致甘獲得利益。

案件編號：DCCC 353/ 2021