教育局籲縮短畢業禮及停止聚餐　未打兩針學生不能參加除口罩表演

教育局今日（17日）公布，將維持現行學生每天上學前進行快速抗原測試的安排至8月中學年完結。何文田培正中學田徑隊60多人聚餐後爆疫，局方最新指示，指由於除下口罩活動會構成更大病毒傳播風險，學校不應安排非必要的聚餐活動。



另外不少學校的畢業禮將至，若要進行表演活動，學校「只可」安排已完成接種兩劑疫苗並超過14天的學生，參與須除下口罩的表演活動。至於幼稚園的學生，由於他們自理能力較低，即使已接種疫苗，亦不宜進行一些不佩戴口罩的活動。



教育局提醒學校，由於除下口罩活動會構成更大病毒傳播風險，學校不應安排非必要的聚餐活動，教職員及學生亦避免出席聚餐活動；如若學校在校園內舉辦半天的集體活動，應確保參加者有足夠的社交距離及嚴格遵從各項防疫抗疫措施，包括確保場地空氣流通。

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幼稚園畢業禮禁任何除口罩活動

不少學校的畢業禮將至，局方指若學校舉辦畢業禮，須盡量縮短典禮時間、減少安排表演活動、出席者應盡量平排而坐，並面向同一方向，以避免面對面活動。

若要進行表演活動，中小學只可安排已完成接種兩劑疫苗並超過14天的學生參與須除下口罩的表演活動；幼稚園學生則因自理能力較低，即使已接種疫苗亦不宜進行不佩戴口罩的活動。

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教育局發言人表示，從恢復面授課堂至今學校執行有關安排的情況及學校呈報衞生防護中心的個案數目，可見有關措施能有效協助和及早識別受感染的教職員和學生，讓他們盡早進行隔離及接受治療，大大減低病毒在校園大規模傳播的機會。

發言人繼指，局方在諮詢衞生防護中心的意見後，決定維持現行每天進行快速抗原測試的安排至本學年完結。教育局會繼續透過學校將快速抗原測試包分派予有經濟需要的學生，又提醒疫情有反彈跡象，學校必須繼續嚴格執行教育局的《學校健康指引》及衞生防護中心的《預防2019冠狀病毒病給學校的健康指引》所載的各項衞生防疫措施，切實執行各種抗疫措施。

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