增145學校個案　富榮花園迦南累計四班停課　另有四校現群組感染

本港今日（17日）新增1014確診個案，連續三日破千宗新增個案。學校新呈報145宗個案，涉102名學生及43名教職員，來自126間學校。其中位於富榮花園的迦南幼稚園繼昨日有個別班別需要停課，今日再新增1宗個案，再新增一班別PN GREEN需停課七天，累計有四個班別停課。



另外，在過去一周，51間學校出現多於2宗個案，有四間學校的個別班級出現群組感染需停課七天，包括中華基督教會桂華山中學5W班、元朗香港青年協會李兆基書院中一英文班、粉嶺官立中學1B班、及大埔港九街坊婦女會孫方中小學6D班。



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增102學生及43教職員染疫 迦南幼稚園多一宗個案

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，學校新呈報145宗個案，涉102名學生及43名教職員。其中早前出現個案的迦南幼稚園，今日再新增一宗個案，患者是就讀PN GREEN的學生，因先前PN GREEN已有兩名學生染疫，另有一位有份任教該班的老師染疫，已建議這班別停課七天，累計已有四班別需停課。

富榮花園迦南幼稚園累計有四班停課。（校網圖片）

迦南個案主要集中在某幾班 涉共用廁所及大浴室

歐家榮其後補充，指迦南幼稚園規模大，共有413名學生及32名教職員，過去一周錄得18宗個案，涉及5名教師及13名學生，個案主要集中在某幾班，這些班別課室位置都是相鄰，會共用廁所及大浴室，認為或有聚集性，已提醒學校加強環境消毒。

其他班別學生每日快測 毋須停課

他亦提到，這些班別每班個案不算多，但出於謹慎，若個案數目超過該班學生總人數10%，均會建議停課，以免再有傳播。他續指，暫時其他班別學生每日快測，亦未見有新個案，無證據或情況顯示有傳播，故毋須停課。

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李兆基書院、桂華山中學等四校共四班別須停課

另外，在過去一周，51間學校出現多於2宗個案。歐家榮續指，有四間學校的個別班級出現群組感染需停課七天，包括中華基督教會桂華山中學5W班、元朗香港青年協會李兆基書院中一英文班、粉嶺官立中學1B班、及大埔港九街坊婦女會孫方中小學6D班。

其中，中華基督教會桂華山中學5W班，全班24名學生有四人染疫，歐家榮指學生雖有佩戴口罩上課，但不排除他們曾除下口罩飲水或有其他接觸，相信部份同學是互相接觸而感染，故建議停課。而元朗香港青年協會李兆基書院的中一英文班，涉及17名來自不同班別的學生，現時有一名老師及兩名學生染疫。