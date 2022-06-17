疫情｜全港學校師生每日快測維持至本學年結束　院舍員工須打3針

本港新冠確診數字連續兩日破千宗，行政長官林鄭月娥今日（17日）表示，為保障學生可進行面授課程，認為要繼續落實復課後每日快測安排，所有學校教職員及學生上學前，均要先做快測，直至本學年結束，即約8月中。



另外，當局亦將重啟院舍院友「逆檢疫安排」，即有院舍一旦爆疫，或出現大量密切接觸者，會安排未受感染的院友暫時搬離。港府同時要求院舍員工，要接種3劑疫苗才算完成接種，而所有員工亦要每兩周接受一次核酸檢測，相關安排將從下周三（22日）起實施。



▼６月17日 特首林鄭月娥記者會▼



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林鄭月娥表示，學校先前因應第五波疫情而將暑假提前，因此本學期將延後到8月結束。她指，未來兩個月的關鍵工作，是如何保護學生，目前未出現學校大型爆發，但學校內不同班級的染疫人數有增加。

林鄭指出，當局為保障學生可參與面授課程，要繼續落實復課後每日快測，所有教職員及學生返校前需要快測，直至本學年結束，即約8月中。她又呼籲學校減少校外用膳，亦要減少謝師宴、慶功宴等要除下口罩的活動。

林鄭︰港府可隨時啟動啟德郵輪碼頭檢疫設施

另外，在院舍方面，最近兩周有幾間安老院員工在社區染疫，由於這些員工需服務長者，令長者變成密切接觸者，亦有幾間殘疾人士院舍的院友受感染。不過現時院舍的情況較第五波穩固，因已有88%院舍接種一針，70%接種第二針，估計接種率將在短時間內推高至80%以上。

目前院舍院友如屬確診者或密切接觸者都要安排檢疫，本港有足夠的檢疫設施，現時亞博館有四個展館屬於備用狀態，當局如有需要可借用其中兩館。當局亦會隨時啟動啟德郵輪碼頭檢疫設施。

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竹篙灣隔離設施及隔離酒店使用率僅18% 已覓院舍重啟「逆檢疫安排」

林鄭又稱，社區隔離設施亦足夠，目前竹篙灣設有4,440個單位，兩間隔離酒店有700個單位。截至昨晚為止，以上兩個設施使用率僅18%，即有八成空位可隨時接收需要隔離的新冠患者。當局亦隨時準備啟動潭尾方艙醫院。

此外，社署已找到一間院舍可重啟「逆檢疫安排」，院舍如出現大型爆發，或出現大量密切接觸者，將非密切接觸者或非確診者移至另一間院舍。

勞工及福利局局長羅致光表示，院舍員工雖每日有做快測，但始終快測與核酸來測的靈敏度不同，而員工即使已接種疫苗亦有機會受感染，加上接種疫苗後的病毒量不高，用快測未必能檢測到。為加強對院友的保護，由下周三起，將要求院舍員工接種3劑疫苗才算完成接種，同時需每日做快測以及每兩星期接受一次核酸檢測。

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