確診大廈︱增377幢　涉寶翠園、曉峯閣等豪宅　元朗35幢佔最多

政府（17日）更新確診大廈名單，新增377幢大廈新上榜，當中元朗區佔35幢為全港最多，區內住宅Wetland Seasons Park 21座、Yoho Town 3座及加州豪園納栢徑等均有上榜；另外沙田與觀塘區分別新增33及30幢緊隨其後。上榜住宅當中亦包括不少私人住宅，包括寶翠園1座、曉峯閣帝景臺及翠錦園等。



沙田區33幢上榜

今日的新增確診大廈當中，有35幢來自元朗區，佔全港最多，當中包括不少私人住宅，例如Wetland Seasons Park 21座、Yoho Town 3座、加州豪園納栢徑、尚城3座、栢慧豪園6 座等；而同為新界的沙田亦新增33幢緊隨其後，包括御龍山2座與6座、河畔花園B座、聽濤雅苑 6 座等。

九龍則以觀塘區新增30幢為最多，包括凱滙2座、德福花園P2座和T1座、淘大花園K座等；九龍城區亦新增21幢大廈，包括傲雲峰3座與5座、君柏7座、海逸豪園25座、維港．星岸3座等。

寶翠園、豫苑、維港頌各一幢上榜

港島區方面，中西區及東區分別新增25幢及26幢大廈，當中亦包括不少豪宅，例如中西區的寶翠園1座、曉峯閣帝景臺、翠錦園、怡峯、豫苑1座及東區的Braemar Heights 瑞蓮、港輝豪庭、維港頌3座等。

另外，今日有2間酒店新上榜，分別為九龍城的香港九龍維景酒店與油尖旺的君怡酒店；而東區尤德夫人那打素醫院高級職員宿舍F座亦於今日上榜。