與公眾接觸等公務員須定期做快測　每日檢測公務員達10.6萬人

撰文：黃金棋
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本港新冠肺炎疫情反覆，公務員事務局今日（17日）表示，政策局和部門會加強政府僱員的新型冠狀病毒病快速抗原測試檢測，透過增加涵蓋人數和檢測頻率，盡早阻截隱形傳播鏈。政府會要求政府僱員定期或在有需要情況下進行快速抗原測試，當中包括需在緊急情況時維持政策局或部門運作、在履行職務時有需要與公眾接觸的員工等。
當局表示，每日需進行檢測的員工人數料短期內將由4月中的約78,000人增加至超過106,000人，佔政府僱員人數60%，另有超過35,000人需定期按風險進行快速抗原測試。

當局表示，會要求政府僱員定期或在有需要情況下進行快速抗原測試，包括需在緊急情況時維持政策局或部門運作的員工；在履行職務時有需要與公眾接觸的員工；職務有較高感染風險的員工，或涉及維持重要基建運作和提供必要公共服務的員工；有特別需要作出監測的員工，例如曾於辦公室接觸確診人士或確診人士的密切接觸者，以及需接受強制檢測的員工等。

當局又強調，會因應疫情發展不時檢視員工的檢測安排，亦鼓勵政府服務承辦商為其員工作出類似的加強檢測安排。當局表示，已提醒政府僱員繼續保持警覺性，亦已要求政策局和部門繼續採取針對性社交距離和防疫措施，包括實施彈性上班時間和午膳時間、盡量安排視像會議和減少非必要的員工活動。

▼6月16日　進入酒吧前要出示快測陰性證明首天▼

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