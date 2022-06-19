澳門發現最少12宗新冠肺炎核酸檢測陽性　今日中午至周二全民檢測

澳門政府表示，當地發現最少12宗新冠肺炎核酸檢測陽性個案，今日（19日）中午12時至周二（21日）中午12時將進行全民檢測。

為配合防疫，當局已立即採取各項管控措施，呼籲居民密切留意官方公佈的最新消息，盡量留在家中避免外出，並宣佈今日凌晨1時正起，澳門進入即時預防狀態。



發言人表示，所有12宗個案中至少10宗患者居住在新橋艷麗大廈，另外2宗為關聯核檢陽性個案；其中4名患者有症狀，8名無症狀。病毒源頭至今仍未確認，不排除有傳播鏈，幾乎肯定會有更多個案出現，社區爆發風險極高，形容這次疫情比以往任何一次都要嚴峻。

亞利鴉架街艷麗大廈、南灣大馬路德豐大廈列封控區

當局表示，艷麗大廈（亞利鴉架街 66-66C）、PADRE Modern Cuisine（澳門南灣大馬路251號，德豐大廈地下B , C舖）列為封控區，實施健康碼紅碼管制，其他措施包括就地進行核酸檢測，暫時安排第1、2、3、5、7天做核酸檢測。除工作人員外，其餘人士只准進入不准外出，只能最低限度活動，例如在指定地點領取配給品；實行全限制封閉式管理，並根據實際情況就地隔離醫學觀察或轉移至適當地點接受集中管理醫學觀察。

此外，把信利大廈（亞利鴉架街 64-64B）、泉豐樓（亞豐素街38-40A）、德豐大廈（澳門南灣大馬路241-253號）列為防範區採取共同措施，實施健康碼黃碼管制，相關區內人士的健康碼轉為黃碼，並於現場即時進行核酸檢測，首次核酸檢測須24小時內完成，並暫時安排第1、2、3、5、7天做核酸檢測，在完成首次核酸檢測前，不准外出。其他限制措施包括實施離境限制，並需進行最少14天的密切健康監測及自我健康管理。

根據疫情防控需要，以及經珠澳聯防聯控機制協商一致，自今日早上6時起，從澳門各口岸離境人員須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明通關；從各口岸入境到澳門人員維持現行疫情防控措施不變。