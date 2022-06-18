強制檢測︱28處上榜　6食肆涉黃大仙富臨皇宮、深水埗公和荳品廠

本港連續四日確診數字破千，食物及衞生局今晚（18日）發出強制檢測公告，有28處指明地方上榜，包括6間食肆及22幢住宅。食肆中，包括獲《香港澳門米芝蓮指南2022》必比登推介的深水埗北河街公和荳品廠，另有黃大仙新光中心富臨皇宮、屯門石排頭路偉昌工業中心地舖澳門荷蘭園及觀塘創紀之城5期apm潮館等。

上榜的22幢住宅大廈則包括長沙灣碧海藍天6座、青衣盈翠半島2座及愉景灣畔峰觀景樓(H5 座)。



▼6月18日強制檢測全名單▼



涉米芝蓮食肆公和荳品 黃大仙富臨皇宮、apm潮館同上榜

強檢名單的6間食肆中，包括屢獲米芝蓮推介的深水埗北河街公和荳品廠、黃大仙新光中心富臨皇宮、屯門石排頭路偉昌工業中心地舖澳門荷蘭園、觀塘創紀之城5期apm潮館、天水圍新北江商場將軍麵館及深水埗南昌薈半島漁港。其中深水埗南昌薈半島漁港於本周日（12）亦曾被列強檢處所，今日再上榜，所有於6月13日下午2至3曾到訪的食客均需接受強檢。

屯門4幢大廈上榜 包括龍門居8座及南浪海灣1座

至於住宅大廈方面，新界佔最多，涉及12幢，其中屯門區已有4幢，包括龍門居8座、恒福花園2座、美樂花園10座及南浪海灣1座，其餘上榜大廈則有青衣盈翠半島2座、愉景灣畔峰觀景樓(H5座)、葵涌芊紅居2座及天水圍天祐苑祐康閣等。另外馬鞍山耀安邨耀頌樓因涉污水陽性，亦需要強檢。

▼6月18日部份強檢地點▼



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九龍區有7幢 港島有薄扶林摩星嶺道恒琪園上榜

至於九龍區亦有7幢，包括長沙灣碧海藍天6座、牛頭角樂華南邨奐華樓、新蒲崗采頤花園7座及秀茂坪寶達邨達富樓等。港島區則有3幢，涉及筲箕灣東濤苑暉濤閣、薄扶林摩星嶺道4號恒琪園及北角富澤花園富邦閣。

▼6月19日檢測採樣站▼



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當局表示，所有在指定時間內，曾到訪以上地點的人士，須於6月19日或20日接受強制檢測。當局亦指，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士毋須接受強制檢測，至於須接受強制檢測的人士，必須按相關強制檢測公告接受核酸檢測，不能使用快速抗原測試代替，以符合公告要求。