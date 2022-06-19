澳門社區有核酸檢測初步呈陽性　離境須持24小時內陰性證明

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（19日）凌晨零時40分公布，昨日（18日）發現澳門社區有核酸檢測結果初步呈陽性。當局已立即採取各項管控措施，呼籲居民密切留意官方公佈的最新消息，盡量留在家中避免外出，同時做好個人衛生防護措施。當局亦要求從澳門各口岸離境人員，須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明通關。



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澳門政府隨後公布，根據新型冠狀病毒感染應變協調中心的評估，澳門面臨新型冠狀病毒肺炎社區傳播及爆發的風險極高，為防止新型冠狀病毒在澳門的傳播，宣佈今日凌晨1時正起，澳門進入即時預防狀態。

根據疫情防控需要，以及經珠澳聯防聯控機制協商一致，自今日6時起，從澳門各口岸離境人員須持24小時內有效核酸檢測陰性結果證明通關；從各口岸入境到澳門人員維持現行疫情防控措施不變。

亞利鴉架街艷麗大廈、南灣大馬路德豐大廈列封控區

當局表示，艷麗大廈（亞利鴉架街 66-66C）、PADRE Modern Cuisine（澳門南灣大馬路251號，德豐大廈地下B , C舖）列為封控區，實施健康碼紅碼管制，其他措施包括就地進行核酸檢測，暫時安排第1、2、3、5、7天做核酸檢測。除工作人員外，其餘人士只准進入不准外出，只能最低限度活動，例如在指定地點領取配給品；實行全限制封閉式管理，並根據實際情況就地隔離醫學觀察或轉移至適當地點接受集中管理醫學觀察。

此外，把信利大廈（亞利鴉架街 64-64B）、泉豐樓（亞豐素街38-40A）、德豐大廈（澳門南灣大馬路241-253號）列為防範區採取共同措施，實施健康碼黃碼管制，相關區內人士的健康碼轉為黃碼，並於現場即時進行核酸檢測，首次核酸檢測須24小時內完成，並暫時安排第1、2、3、5、7天做核酸檢測，在完成首次核酸檢測前，不准外出。其他限制措施包括實施離境限制，並需進行最少14天的密切健康監測及自我健康管理。

澳媒報道，新橋亞利鴉架街艷麗大廈及附近行車路昨晚約11時已被圍封，大批身穿防護服的工作人員到場，多名居民被救護車帶走，現場並架設帳篷及櫃檯。另外，南灣大馬路德豐大廈亦有大批警員及身穿防護衣的人員到場。