調查指逾三分一港人第五波疫情增肥10%　因報復式堂食、久未運動

政府於第五波疫情期間實施不同社交距離措施，以減少市民外出聚集傳播病毒。香港肥胖學會今日（20日）發布香港第五波疫情下港人體重分別調查，發現有三分之一受訪者指，第五波疫情後體重增加10%。

有37%受訪者表示運動量比在2019年未有疫情時減少，另外有18%人指難維持健康飲食習慣。香港肥胖學會創會主席袁美欣指，結果反映港人出現抗疫疲勞及心理壓力，增肥原因更與恢復堂食、久未運動有關。學會呼籲公眾正視肥胖症，不應輕視為只屬於患者的飲食方式選擇，不要等到患糖尿病、心臟病再治療。



香港肥胖學會委託香港民意研究於5月27日至6月6日 進行調查，訪問了559位18歲或以上的香港市民。

三成人因怕受感染減少做運動

香港肥胖學會委託香港民意研究於5月27日至6月6日 進行調查，訪問了559位18歲或以上的香港市民。香港肥胖學會創會主席袁美欣指，結果發現3成6港人的體重較2019年爆發疫情前增加，平均體重增幅達一成。

袁美欣續說，受訪者中有兩成人認為，第五波疫情對比前四波，體重更難控制或維持，心理漸出現壓力；有三成人表示，因怕受感染而更少外出做運動，運動時要戴口罩的不適感，是減少運動的原因之一。

袁美欣又指，隨著社交距離措施逐放寬，44%港人表示趁疫情未再爆發，想把握機會多外出用餐，出現「報復式」堂食，另外，近四成港人由於久未運動，他們提不起勁重拾運動習慣，這些都是造成體重增加的原因。

香港肥胖學會現任主席徐俊苗呼籲公眾正視肥胖症，患者需於共病出現前著手處理肥胖症，不應單靠個人面對，適時尋求專療團隊協助。（梁思行攝）

香港肥胖學會主席徐俊苗指出，身體的「生存機制」令減肥變得極不容易。他解釋，當一個人試圖滅肥時，身體為免因卡路里攝取減少致死，荷爾蒙會迅速發生變化，大腦會產生食欲、減慢新陳代謝及減少卡路里燃燒。即使跟以往攝取相同卡路里，亦會增磅，做成「飲水都肥」的錯覺。

徐俊苗續說，本港對於肥胖的歧視甚為嚴重，受訪者認為肥胖人士較大機會懶做運動。但他說「肥胖不是一種lifestyle（生活方式）選擇。大眾需要正視肥胖症，不要等到有糖尿、心臟病出現才醫治。」

他又強調，影響身體器官健康的「肥胖」與為了外型美觀的「減肥」，屬於不同減肥原理，不能使用與肥胖症一樣的治療方法，即縮胃手術、打針及藥物治療。

徐俊苗續說，患者不應一人面對肥胖治療，應配合各醫療團隊，如不同專科醫生、註冊營養師、臨床心理學家、物理治療師及運動專家合作，訂立合適的個人生活方式、持續治療才能有效減肥且不反彈。

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