人瘦但頸肥短易患上睡眠窒息症　白天嗜睡晚上鼻鼾聲大應求醫

阻塞性睡眠窒息是最常見的一種睡眠窒息症，病人因為上呼吸道狹窄，當睡眠時肌肉鬆馳導致呼吸道阻塞，空氣不能順利進入肺部，可引致缺氧及不同併發症。大部份睡眠窒息症病人都是肥胖人士，但不代表纖瘦的人不會患此症。

撰文：醫善同行醫學顧問、呼吸系統科專科醫生黃琼英



曾有一名70歲男士，身形瘦削，最初因腳腫及呼吸困難求醫；經醫生檢查後，發現他有肺動脈嚴重血壓高及右心衰竭，左心及心血管正常，推斷是由肺部疾病引致，懷疑他患嚴重睡眠窒息症導致心肺病。

確診睡眠窒息症拒治療併發右心衰竭

患者下巴細小及向後縮，張開口時看不到喉嚨上的吊鐘；加上他有駝背影響頸骨，導致上呼吸道收窄，推斷他可能年輕時已患睡眠窒息症。一問之下，原來他十多年前已經確診患嚴重睡眠窒息症，但他一直拒絕治療，引致右心衰竭的併發症。

瘦人患睡眠窒息症主要因骨略、肌肉或軟組織結構問題，令上呼吸道較狹窄。如下巴特別窄小及向內縮，口腔容納舌頭、牙齒及扁桃腺等組織後，可用來呼吸的空間少了，令上呼吸道受壓迫，容易患睡眠窒息症。

男性頸圍大過17吋、女性頸圍大過16吋屬高危

舌頭肥大的人也易患上此症。有些病人張開口時，舌頭肥大至看不到喉嚨上的吊鐘；當睡眠時舌頭向後傾，便會阻塞呼吸道。扁桃腺特別肥大或上顎後面的軟顎骨厚而長，也會令上呼吸道受阻。頸部肥短不一定只發生在肥人身上，瘦人也有此情況；男性頸圍大過17吋，女性頸圍大過16吋都增加患睡眠窒息症風險。

「瞓極唔夠」、起床感頭痛口乾屬病徵

市民若發現自己或家人有相關症狀，應盡快求醫，如白天嗜睡，看電視、坐車、上課或開會都很容易睡着，難以集中精神；或早上起床時感頭痛及口乾，又像完全沒有睡過。晚上睡覺時鼻鼾聲很大，甚至呼吸暫停，「家人發現佢窒息無呼吸」，又或「自己瞓瞓下扎醒覺得呼吸唔到」、夜尿多、「瞓極都瞓唔夠」，也可能是患上睡眠窒息症的症狀。部份病人會情緒欠佳、易發脾氣，也可能會血壓高及性慾下降。

本身有長期鼻塞或鼻敏感的病人，上呼吸道淋巴組織腫脹令呼吸道收窄，也較易患睡眠窒息症。有家族病史的人也較高危，若家人之間面型輪廓較相似，可能會有相若的口腔結構問題。患糖尿病及有賀爾蒙問題的人，風險也較高。

治療睡眠窒息症後高血壓或有改善

男性患睡眠窒息症的比例較女性高，而女性收經後患病的風險，較年輕時高。長者如60、70歲以上風險較高，但很多長者以為「瞓極都瞓唔夠」或夜尿多是年老現象，忽略了相關病徵。

睡眠窒息症沒及早治療可引致多種併發症，如血壓高、心律不正、心衰竭、中風、心血管病、二型糖尿病等，甚至駕車時容易睡着引致交通意外。曾經遇過不少病人，血壓很高難以控制，或是經常心律不正，兩種情況在病人確診及治療睡眠窒息症後，都有改善。懷疑患睡眠窒息症的市民，可接受多項睡眠電圖檢查，安全、無痛及無入侵性，在家中或醫院進行均可。

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