仁愛堂洪水橋過渡性房屋「仁愛居」動工　料明年中落成提供410伙

去年《施政報告》提出，將過渡性房屋「加碼」至二萬伙。仁愛堂洪水橋項目「仁愛居」今日（21日）舉行動工儀式，是首個市區重建局參與初步規劃和設計等技術工序的過渡性房屋項目。

項目預料可於明年第二季落成入伙，將可提供410個1至3人單位，初步擬定租金介乎1,000至3,500元，預料首輪可惠及780名有需要的基層市民。



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運輸及房屋局局長蘇偉文與仁愛堂董事局主席鄭慧賢、市區重建局、和總承建商華營建築的代表等，今日在地盤進行上香、祭拜和化寶儀式，標誌項目正式進入施工階段。

蘇偉文致辭時說，元朗是全港貧窮人口第二多的地區，基層背負昂貴的租金壓力，政府已全力以赴增建過渡性房屋，以協助基層解決住屋問題。他續指，今次項目更引入市建局的技術支援，包括初設計等，向仁愛堂提供專業意見。他提到，仁愛堂在元朗、屯門扎根多年，相信能令今次項目更貼近社區的需要。

6月21日，仁愛堂洪水橋項目「仁愛居」舉行動工儀式，預料可提供410個單位，最快明年第二季入伙。（林穎嫺攝）

仁愛堂董事局主席鄭慧賢表示，項目將包涵公共休憩設施、有機農圃及綜合活動中心，以提供就業輔助、小朋友暫託和功課輔導等服務，機構亦會定期舉辦活動，讓市民有家的感覺，預料項目首輪可惠及780人，而4年營運期內，可有約1,500人受惠。

仁愛堂表示，項目提供410個單位，當中一人單位佔180個、二人單位有80個，三人單位有148個，並會提供2個無障礙單位。租金會視乎單位大小和申請人資格釐定，一人單位的初步擬定租金為1,000至1,500元，三人單位則為3,000至3,500元。

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該機構又提到，會將約80%名額預留予已輪候公屋超過三年的有需要人士，餘下不多於兩成名額則會留予有迫切需要的不適切住居所住户，預料今年底至明年初接受申請，以期讓「幸運兒」能如期在明年第二季「上樓」。

市建局總監（工程及合約）梁德明稱，今次是首個市建局參與初步規劃、設計的過渡性房屋項目，雖然複雜性較興建高樓大廈低，惟在壓縮流程上仍有挑戰。他提到，項目將以組裝合成建築法，興建兩幢大樓，並會提供公共設施。

「仁愛居」位於洪水橋洪安里，為佔地約5,500平方米的官地，即近6萬平方呎，由市建局研究以組裝合成建築方法興建，並獲運房局撥款逾2.2億元資助。項目毗鄰洪水橋輕鐵站，步程在5分鐘內，未來擬建的西鐵洪水橋站，亦在10分鐘步程內。附近亦有多個私人屋苑和公共屋邨洪福邨，內設屋邨商場有超級市場及食肆等，邨內亦有街市，換言之生活所需設施齊全。