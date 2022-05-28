過渡屋加碼至2萬伙　運房局︰連已招標及開展前期工作項目已達標

本港基層面對「上樓難」問題，公屋輪候時間更屢創新高。特首林鄭月娥去年在《施政報告》建議為過渡性房屋供應「加碼」，將目標增至2萬伙，解基層住屋燃眉之急。

運輸及房屋局局長陳帆今日(28日)發表網誌，指目前已投入服務的過渡性房屋，已提供5,215個單位，連同已動工、已招標、已啟動前期工作的過渡房屋，單位總數已逾2萬個。另加上涉及1,176個單位深入硏議中的項目，即目標暫已「超額」完成。

陳帆形容，過渡房屋雖然只是基層家庭踏上房屋階梯的起步點，但對身在困境的人，有如「漆黑旅程的歇腳站」，為前路燃點希望，強調絕不放棄任何一個可以改善基層家庭生活的機會。



▼過渡房屋「同心村」項目▼



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陳帆表示，港府目前已覓得約350公頃土地，足夠興建33萬個公營房屋單位，可滿足未來十年30.1萬個公營房屋的需求。當局已加快公屋建設，同時為協助及紓緩居於不適切居所家庭的生活負擔，已推出「現金津貼試行計劃」和「劏房租務管制」，紓緩有關家庭的財政壓力和保障劏房租戶。

過渡屋項目合計已撥款116億元

為減輕基層家庭的租金負擔，以獲得安全衞生的居所，港府亦積極推動過渡房屋，計劃推出以來，已有30個非政府機構參與，目標由原本提供1萬個單位，兩度「加碼」至現時的2萬個，資助計劃撥款亦兩度增加至116億元。

陳帆續說，目前已投入服務的過渡房屋單位有5,215個，已動工單位有2,587個單位、已招標項目涉10,960個單位。另外已啟動前期工作及正深入硏議中的項目，分別提供1,651個單位及1,176個單位，總數已有超過2萬個單位。

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陳帆又分享與副局長蘇偉文及政助符傳富探訪劏房家庭的經歷，他指，基層家庭在生活壓力下沒有消沉，遷入過渡房屋，甚或知上樓有期後，「臉上掛着的笑容反映著對開展人生新一頁的祈盼和喜悅」。

其中，陳帆去年夏天曾到大角咀探望唐先生，唐所住的劏房只有朝向後巷天井的窗，長年不能打開，室內通風不足。唐及後與太太搬進，由酒店改建的過渡房屋「樂屋」，房內有採光大窗，亦有獨立廁所，上月亦喜聞唐獲配公屋在即。

今年元旦，他亦探訪居於荃灣劏房的俞先生一家及居於葵涌劏房的葉先生一家。俞家及葉家現時已由各自的劏房，搬到長沙灣英華街的過渡房屋。

▼深水埗英華街的組合社會房屋「喜信」▼

