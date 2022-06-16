元朗過渡屋同心村入伙　設便利店、髮型屋住戶感恩：住喺度好開心

元朗東頭過渡性房屋「同心村」今年5月起入伙，並在今日（16日）舉行啟用禮。「同心村」的首批住客表示，現時租金較以往少約一半，租金壓力大大改善，而且昔日住處衛生欠佳，故現時非常感恩，「住係依到好開心！」

營運機構香港聖公會福利協會表示，項目內設便利店、髮型屋等。現時「同心村」仍在招租，目前暫時1人及4至5人單位已滿額。



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「同心村」由新鴻基以象徵式1元租金借出地塊，共提供1,800個單位，設有8座樓高4層的住宅，單位面積由約130呎至324呎不等，內有獨立廚廁，租金介乎2,370元至6,695元。

租金低約一半 壓力大減

嚴先生是搬入「同心村」的首批住客，至今一家五口已搬入將10天。嚴先生指，他本來居於土瓜灣唐樓，租金約10,500元，而第五波疫情更面對失業，但現時租金只需4,590元，「差唔多平咗一半，減輕咗好大壓力。」

嚴先生說，兒女尚未轉校，昔日可早上6時半起床上學，但現時要提早至清晨5時40分，故平時會提早睡覺。不過，他稱現時已輪候公屋約3年，昔日住屋有不少蒼蠅及曱甴，並要四人住在同一房間，故現時居住環境及衛生大大改善，現時已很感恩，「住係到好開心！」

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設共用農圃、共用廚房、活動室

「同心村」今日開放傳媒參觀，村內設有綜合服務大樓、便利店、剪髮店、共用農圃、共用廚房、活動室等。其中在綜合服務大樓內有洗衣房，租戶可自費洗衣，同時亦有活動室、就業招聘資訊等。

住戶亦可在便利店購買飲品、乾糧、生活用品。香港聖公會福利協會表示，視乎產品而定，便利店產品的售價較坊間低，以個別飲品為例，飲品可便宜約1至2成；而在剪髮店，住客每次剪髮將收費45元，日後亦打算聘請居民，以方便就業。

1,070伙已獲編配

新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯在啟動禮表示，「同心村」單位內有基本裝修，同時配備冷氣機、電熱水爐、抽氣扇等，由動土到落成僅用了12個月 ，料可照顧5,000個基層家庭。

香港聖公會福利協會助理總幹事姜彩燕亦指，現時「同心村」仍在招租，目前暫時1人及4至5人單位已滿額，現時1,070伙單位已獲編配，可在8月中全部順利入伙，至今共 838人已搬入。